Clearpoint Health Élargit Encore Son Empreinte Nationale

TORONTO, le 5 janv. 2023 /CNW/ - Clearpoint - Réseau de santé Inc. (" Clearpoint " ou " la Société ") est heureux d'annoncer avoir réalisé deux acquisitions qui s'ajoutent à son réseau national de centres chirurgicaux. Surgical Centres Inc. (" SCI "), un groupe de cinq centres de chirurgie ambulatoire dans l'Ouest canadien, a été acquis en septembre 2022 et Chirurgie Dix30 (" Dix30 "), un centre de huit salles de chirurgie à Brossard, au Québec, a été acquis en décembre 2022.

«La mission de Clearpoint est d'améliorer l'accès des citoyens du pays à des soins chirurgicaux publics de qualité, notamment grâce aux partenariats conclus avec les gouvernements provinciaux. Cet engagement se renforce davantage en 2022 avec l'arrivée de SCI et de Chirurgie Dix30 dans la famille Clearpoint.», a déclaré Laurie Hogue, chef de la direction de Clearpoint. «Notre organisation a des valeurs fortement ancrées qui sont résolument tournées vers le patient. Notre engagement est de dispenser des soins de la plus haute qualité tout au long du parcours chirurgical de chaque patient. Notre objectif est d'améliorer la santé de tous.», a-t-elle ajouté.

Le SCI a été fondé il y a plus de trois décennies par le Dr Mohamed Nanji, anesthésiologiste, et est devenu un partenaire précieux du système de santé public en Colombie-Britannique, en Alberta et en Saskatchewan. En 30 ans, le SCI a dispensé des soins chirurgicaux à plus de 500 000 patients dans diverses spécialités, notamment l'orthopédie, la chirurgie générale, l'ophtalmologie, l'endoscopie, la podiatrie, la chirurgie plastique et l'urologie. Le Dr Nanji a rejoint Clearpoint à titre de conseiller principal de la chef de direction et demeure directeur médical du Rockyview Surgical Centre à Calgary, en Alberta.

« Forts de notre succès au cours des trois dernières décennies, il est judicieux et opportun de définir notre vision pour les décennies à venir.», a déclaré le Dr Nanji. « Puisque nous nous sommes engagés à apprendre, à nous mesurer, à nous améliorer et à nous dépasser en permanence, nous sommes ravis d'avoir rejoint Clearpoint. Ensemble, nous allons étendre notre mission pour améliorer la santé des Canadiens en offrant un meilleur accès à des soins chirurgicaux de haute qualité avec des temps d'attente réduits, et ce, avec des résultats exceptionnels pour les patients.», a-t-il ajouté.

Chirurgie Dix30, fondée il y a dix ans, réalise environ 20 000 interventions chirurgicales par an pour le système de santé public québécois et a été un partenaire clé pour contribuer à réduire les listes d'attente en chirurgie d'un jour pendant et après la pandémie. Le Dr Hugo Viens, cofondateur et chirurgien orthopédique demeurera directeur médical de Chirurgie Dix30 et travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction de Clearpoint.

« Nous sommes très fiers de nous joindre au plus important réseau canadien de centres de chirurgie privés qui offrent des soins publics pour aider les ministères de la santé des provinces à réduire les listes d'attente en chirurgie. Nous nous joignons à une grande famille qui détient une solide expertise et qui nous permettra, non seulement de partager les meilleures pratiques, mais surtout d'intégrer des innovations pour les patients du Québec. » Dr Hugo Viens.

Clearpoint élargit ainsi sa présence géographique et est maintenant présent dans six provinces, de la Colombie-Britannique au Québec. L'entreprise dispose de 53 salles d'opération dans ses 14 centres chirurgicaux. Environ 90 % des interventions chirurgicales de Clearpoint sont réalisées dans le cadre d'ententes avec les autorités de la santé des provinces pour réduire les listes d'attente en chirurgie.

À propos de Surgical Centres Inc.

Surgical Centres Inc. a été fondé par le Dr Mohamed Nanji et est un partenaire essentiel du système de santé canadien depuis près de trois décennies. Ses cinq centres, qui s'étendent de la Colombie-Britannique aux Prairies, offrent une variété de services chirurgicaux aux Canadiens.

À propos de Chirurgie Dix30

Fondée par un groupe d'actionnaires composé en grande partie de médecins il y a une décennie, Chirurgie Dix30 est un partenaire précieux du système de santé public depuis plusieurs années.

À propos du Réseau de santé Clearpoint

Le Réseau de santé Clearpoint est le plus important fournisseur indépendant de services de santé au Canada axé sur les services chirurgicaux. Dirigé par une équipe de leaders de l'industrie, Clearpoint s'engage à fournir la plus haute qualité de soins aux patients canadiens qui s'étend de la Colombie-Britannique au Québec. Clearpoint est un partenaire de confiance pour les autorités publiques de santé dans chaque province où il est présent.

SOURCE Réseau de santé Clearpoint Inc.