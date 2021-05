Cleancult lance des produits nettoyants zéro déchet au détail sur le marché canadien

Cleancult a eu un impact puissant et mesurable aux États-Unis qu'elle espère reproduire et étendre au Canada. Par exemple, la marque a compensé jusqu'à maintenant 1 200 tonnes métriques d'émissions de gaz à effet de serre et peut éviter à un ménage moyen de jeter 44 lb de plastique dans l'environnement chaque année. Les produits de Cleancult sont fabriqués à partir de formules de nettoyage à base de plantes pour chaque pièce de la maison, y compris le nettoyant tout usage, le savon à mains liquide, le détergent à lessive liquide, le savon liquide pour la vaisselle et plus encore. Le système novateur de recharge zéro déchet de la marque est composé de cartons de lait recyclables à base de papier et d'élégantes bouteilles en verre résistantes aux chocs, qui servent de récipients réutilisables. Cleancult est la seule marque de produits nettoyants zéro déchet à se trouver sur les étagères des magasins au Canada. Les produits sont maintenant offerts dans plus de 150 points de vente au détail canadiens, dans les magasins Peavey et TSC et dans les magasins London Drugs, ainsi que sur des sites de vente en ligne comme Well.ca et Amazon.ca.

« Nous sommes très fiers d'accroître notre présence dans le secteur de la vente au détail et d'offrir nos produits aux consommateurs canadiens, a déclaré Ryan Lupberger, cofondateur et chef de la direction de Cleancult. Le Canada a été un pionnier en matière de durabilité et de réduction de l'utilisation des plastiques jetables, et nous sommes ravis que ces détaillants demeurent déterminés à offrir aux consommateurs des solutions zéro déchet accessibles. Nous nous réjouissons à l'idée d'étendre davantage la présence de Cleancult sur le marché canadien, et d'inciter davantage de consommateurs à essayer nos produits et à réduire leur empreinte carbone. »

L'offre accrue de la marque sur le marché canadien reflète l'engagement continu du pays à réduire les plastiques à usage unique, les détaillants continuant de faire des solutions zéro déchet une priorité. Le partenariat avec des détaillants comme London Drugs, par exemple, est naturel pour les deux marques, car la chaîne a une importante approche de durabilité à quatre piliers, qui comprend la réduction des déchets, l'énergie et les opérations, les achats en amont, la communication et l'éducation ainsi qu'une politique d'achat responsable. De même, à mesure que Cleancult poursuit sa croissance, elle demeure également déterminée à compenser ses propres émissions de carbone grâce à son partenariat avec Carbonfund.org, qui rend les expéditions de produits conformes au principe de durabilité et carboneutres.

À propos de Cleancult

Cleancult est le système de nettoyage le plus durable du début à la fin. Fondée sur la promesse de redéfinir le caractère de ce qui est propre, Cleancult offre un système de contenants rechargeables zéro déchet révolutionnaire pour ses formules à haute efficacité à base de plantes. Offrant des parfums naturels irrésistibles, les produits de Cleancult sont emballés dans des cartons de lait durables et des bouteilles non jetables qui résistent aux chocs. Cleancult est la seule entreprise au monde qui a réussi à mettre du savon dans des cartons de lait sans provoquer de fuites. Fabriqués aux États-Unis, sont fait à partir d'ingrédients logiques, alimentés par les propriétés antifongiques des noix de coco et complétés par le parfum des huiles essentielles. La marque est composée d'une équipe de scientifiques titulaires de doctorats, établis à San Juan, Porto Rico, qui sont responsables de son volet recherche et développement et qui n'ont ménagé aucun effort afin de trouver des ingrédients naturels qui agressent les saletés, mais sont doux pour l'environnement. En partenariat avec Carbonfund.org, ils s'efforcent de réduire les émissions de carbone. En 2019, Cleancult a reçu un certificat de compensation carbone du Fonds confirmant la réduction de 144 tonnes de ses émissions de CO 2 . Nouvelle qui a été mentionnée dans le Today Show, ainsi que sur CNN, Fast Company, Glamour, Real Simple, Parents Magazine, Health Magazine, et plus encore. Pour en savoir plus sur la mission de Cleancult de redéfinir le caractère de ce qui est propre, visitez son site Web à www.cleancult.com ou suivez l'entreprise sur les médias sociaux avec @Cleancult.

