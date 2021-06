Clean Republic annonce détenir un produit pouvant tuer le SRAS-CoV-2 (la COVID-19) en 60 secondes

L'EPA approuve la présentation de nouvelles données concernant les revendications sur l'élimination du SARS-CoV-2

- Mise à jour de l'étiquette approuvée par l'EPA le 15 juin 2021

- Testé et éprouvé comme étant efficace pour tuer le SRAS-CoV-2 en 60 secondes

BOULDER, Colorado, 21 juin 2021 /CNW/ - Clean Republic, un chef de file sur le marché des innovations en matière de nettoyage, d'assainissement et de désinfection, a reçu l'approbation de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis (EPA) pour modifier l'étiquette de son désinfectant et assainisseur (Disinfectant + Sanitizer) certifié par l'Organic Materials Review Institute (OMRI) pour que celle-ci reflète ses revendications éprouvées selon lesquelles le produit peut tuer le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, en 60 secondes sur les surfaces dures et non poreuses. L'annonce fait suite à des essais et à une nouvelle présentation à l'EPA et remplace la revendication précédente stipulant que le produit de l'entreprise peut tuer le virus en 10 minutes. Avec un effet en 60 secondes, le désinfectant et assainisseur de Clean Republic est maintenant l'un des produits à l'action la plus rapide sur le marché pour lutter contre le SRAS-CoV-2.

En plus d'être rapide à agir et à utiliser, le désinfectant et assainisseur de Clean Republic a également reçu de l'EPA la cote de toxicité la plus faible possible (catégorie IV) pour un produit de ce type. Cette combinaison d'efficacité et de faible toxicité fait de ce produit l'une des offres les plus uniques et les plus pratiques sur le marché aujourd'hui. Il peut être utilisé dans pratiquement n'importe quelle industrie et appliqué selon différentes méthodes.

« Nous sommes fiers du travail de notre équipe d'innovation et de cette déclaration importante de l'EPA, a déclaré Jake Piccoli, cofondateur et président de Clean Republic. « Le fait de pouvoir tuer le SRAS-CoV-2 en 60 secondes donnera à nos consommateurs et à nos clients la confiance et la tranquillité d'esprit dont ils ont grand besoin pour retrouver un sens de normalité. Cela témoigne vraiment de la puissance de nos solutions et des normes élevées que nous nous imposons constamment à Clean Republic. »

Le désinfectant et assainisseur de Clean Republic contient trois ingrédients simples pour produire son ingrédient principal, l'acide hypochloreux (HOCl), le même composé produit dans le corps humain par les globules blancs pour attaquer les pathogènes et lutter contre les infections. Avec une cote de risque triple zéro du Système d'identification des matières dangereuses (SIMDUT), son utilisation ne pose aucun risque important pour la santé (visitez www.nih.gov).

À propos de Clean Republic : Clean Republic est une marque de nettoyage innovante qui offre des solutions de nettoyage plus intelligentes et plus saines grâce à sa gamme de produits de nettoyage et de désinfection fabriqués à partir d'acide hypochloreux (HOCl) d'origine naturelle et dépourvus de produits chimiques nocifs et de vapeurs toxiques. Clean Republic fabrique fièrement aux États-Unis son désinfectant et assainisseur à base de HOCl, efficace pour tuer les pathogènes résistants aux médicaments, son nettoyant tout usage quotidien (All-Purpose Everyday Cleaner) constitue une solution sécuritaire, polyvalente et bonne pour chaque surface afin d'avoir une maison plus saine et écologique, ainsi que son nettoyant pour les mains (Medical Strength Hand Cleanser) à efficacité de nature médicale et sans alcool.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1430877/Clean_Republic_Logo.jpg

SOURCE Clean Republic

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Marla Rosen, [email protected], https://clean-republic.com/

Liens connexes

https://clean-republic.com/