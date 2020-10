Clé De Peau Beauté réitère son engagement à promouvoir l'éducation des filles dans le monde de la nouvelle norme.

Au plus fort de la pandémie, le parcours scolaire de plus de 90 % de la population étudiante mondiale a connu des perturbations. Les besoins éducatifs des communautés vulnérables, comme les filles, ont été encore plus marginalisés en raison de l'accès limité à la technologie et de la connaissance de celle-ci. Afin de bâtir un avenir plus équitable pour toutes les filles et d'avoir un impact positif à long terme sur leur vie et leur collectivité, l'éducation en STIM doit être considérée comme une priorité. L'éducation dans les domaines des STIM permet aux filles d'acquérir des compétences qui les aideront à décrocher les emplois de l'avenir, lesquels amélioreront leur pouvoir financier et leur autonomie.

En cette période où le monde pratique la distanciation physique, Clé de Peau Beauté reconnaît la nécessité de relier les gens et les idées qui transcendent la culture et les géographies. Par le biais de son prix « Power of Radiance », Clé de Peau Beauté cherche à éliminer les obstacles à l'éducation engendrés par la pandémie - qui ont eu un impact négatif sur la continuité de l'apprentissage -, afin de faire de l'éducation un droit pour chaque enfant. Conformément aux mesures de distanciation sociale à l'échelle mondiale, la deuxième édition annuelle des prix « Power of Radiance » a eu lieu virtuellement cette année. L'événement a permis de souligner les réalisations incroyables de Mme Shrestha, de Mme Pandey et d'autres femmes exceptionnelles du monde entier qui continuent de soutenir l'éducation des filles en cette période difficile. On y a également présenté leurs points de vue sur l'importance d'assurer la continuité de l'éducation dans la nouvelle normalité. Mme Shrestha et Mme Pandey étaient accompagnées de Mme Toni Garrn, humaniste, mannequin et actrice; de Chriselle Lim, entrepreneure et créatrice de contenu numérique; de Fionnghuala O'Reilly, mannequin, gagnante de concours de beauté, « datanaut » de la NASA et directrice de Space Apps DC; ainsi que de Chiaki Horan, vedette de télévision et actrice. Le programme virtuel comprenait également une discussion entre les six femmes qui portait sur l'importance de trouver des solutions significatives pour inspirer la prochaine génération de filles par l'éducation et les STIM. Pour conclure l'événement virtuel, des vidéos de jeunes filles partageant leurs rêves et leurs aspirations pour l'avenir ont également été diffusées pour transmettre un héritage d'espoir aux générations à venir.

« Je crois que la formation en STIM est un ensemble de compétences requises au 21e siècle », a déclaré Mme Shrestha. « Grâce aux STIM, les filles peuvent accéder à d'innombrables possibilités d'emploi, acquérir une plus grande autonomie et tisser de meilleurs liens avec leur collectivité et le monde qui les entoure. Grâce aux prix "Power of Radiance" de Clé de Peau Beauté, nous faisons un pas de plus vers le changement du système d'éducation au Népal et l'éclatement des stéréotypes sexistes liés aux STIM. »

« Les prix "Power of Radiance" de Clé de Peau Beauté nous ont offert une occasion incroyable de poursuivre la quête d'émancipation des filles et des femmes au Népal », a déclaré Mme Pandey. « Lorsque nous avons lancé WiSTEM Nepal, nous avions un accès, des moyens de communication et des moyens financiers limités. La subvention du prix a joué un rôle déterminant dans le soutien de nos initiatives visant à offrir une éducation en STIM aux filles défavorisées et provenant de milieux ruraux au Népal. »

« À Clé de Peau Beauté, nous croyons que la clé d'un monde meilleur est de libérer le potentiel des filles par l'éducation. Les prix "Power of Radiance" célèbrent le pouvoir des personnes qui ont posé des gestes pour susciter des changements positifs dans leurs collectivités grâce à l'éducation. En soulignant les travaux exceptionnels de Binita Shrestha et Pratiksha Pandey, nous espérons inspirer d'autres personnes à se joindre à nous pour donner des moyens d'action aux futures générations de filles grâce à l'éducation en STIM, et ce, afin qu'elles puissent elles aussi ouvrir la voie à une société plus rayonnante et juste », a déclaré Mme Yukari Suzuki, directrice de la marque chez Clé de Peau Beauté.

La subvention du programme des prix « Power of Radiance » sera financée à partir du produit « Le Serum » de Clé de Peau Beauté.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site : https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2020.html.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marque mondiale de luxe de Shiseido Cosmetics, a été fondée en 1982 à titre d'expression ultime de l'élégance et de la science. Comme son nom l'indique, Clé de Peau Beauté est la clé de la beauté de la peau. La philosophie de la marque est de libérer le pouvoir de l'éclat d'une femme en exploitant les technologies de maquillage et les soins de la peau avancés du monde entier. Guidé par l'intelligence et une sensibilité esthétique remarquable, Clé de Peau Beauté a insufflé à ses produits une modernité, un enchantement et un dynamisme qui fait d'elle un chef de file de l'industrie. Son rayonnement est si remarquable qu'il émane de l'intérieur. Disponible dans 20 pays et régions du monde.

Site Web officiel du Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

Instagram officiel de Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

NOTES AUX RÉDACTEURS :

À propos de Binita Shrestha

Binita Shrestha est ingénieure des TI, éducatrice et entrepreneure sociale. Au cours des cinq dernières années, elle et les membres de l'équipe ont été les pionnières de la lutte contre les stéréotypes actuels de la société au sujet des STIM (sciences, technologie, ingénierie, arts et mathématiques). Elles ont fait la promotion des carrières en informatique pour les adolescentes au Népal en dirigeant divers programmes d'alphabétisation en STIM pour réduire l'écart notable entre les sexes. En appuyant cette cause, elle a supervisé plusieurs projets philanthropiques technologiques couronnés de succès, notamment un partenariat entre WiSTEM Nepal, l'UNICEF et l'autorité népalaise des télécommunications.

À propos de Pratiksha Pandey

Pratiksha Pandey est ingénieure en électronique et en communication. Elle a consacré sa carrière à briser les stéréotypes sexistes et à encourager les femmes à s'asseoir à l'avant de la classe et à poursuivre fièrement leur passion pour l'apprentissage et le savoir. À titre de directrice de WiSTEM Nepal, Mme Pandey anime des ateliers de codage, d'électronique et de conception qui inspirent la prochaine génération de filles à poursuivre des carrières dans les STIM. Elle travaille également comme mentore pour le programme « 1000 girls,1000 futures » de la New York Academy of Sciences.

À propos de Toni Garrn

Mannequin internationale, humaniste et visage bien connu de Clé de Peau Beauté, Toni Garrn est également l'ambassadrice de la campagne mondiale « Girls Get Equal » de Plan International, un mouvement international qui vise à promouvoir les droits des filles.

À propos de Chriselle Lim

Chriselle Lim est l'une des créatrices de contenu et des mégavedettes numériques les plus prospères au monde. Créatrice de Chriselle Factor, elle est une source d'inspiration pour toutes les femmes qui doivent gérer un horaire chargé. Elle est fondatrice de BÜMO, une communauté numérique et physique, créée pour faciliter la vie de parents occupés. Son incroyable éthique de travail, sa motivation personnelle et son talent incarnent les possibilités infinies pour les filles partout dans le monde.

À propos de Fionnghuala O'Reilly

Fionnghuala O'Reilly est une femme qui saisit l'essence du pouvoir de l'éducation en STIM et les possibilités infinies qu'elle peut offrir aux femmes. Elle est diplômée de l'Université George Washington et ingénieure. Travaillant dans l'industrie du génie à prédominance masculine, elle s'est donné pour mission de montrer, par ses réalisations, comment les femmes peuvent briser les plafonds de verre. L'année dernière, elle a lancé #ReachForTheStars, une campagne de médias sociaux très réussie qui met en vedette les femmes et la diversité dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

À propos de Chiaki Horan

Née et élevée à Tokyo, Chiaki Horan est devenue une figure importante des médias japonais, étant à la fois une personnalité de la télévision et une actrice. Née d'un père irlandais et d'une mère japonaise, elle en est venue par son éducation à s'intéresser à la culture occidentale, ce qui l'a amenée à étudier la littérature anglaise à l'université bien connue d'Aoyama-Gakuin, à Tokyo, où ses études assidues ont été récompensées. Personnalité médiatique très présente, elle est devenue une habituée des nouvelles télévisées commerciales de TBS (Tokyo Broadcasting Television) présentant une variété de sujets, allant de la politique aux événements culturels. Elle est une source d'inspiration pour les jeunes filles qui veulent développer leur pensée critique.

