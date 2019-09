Clé De Peau Beauté, la marque de luxe de premier plan de SHISEIDO Company, Limited, est désormais offerte au Royaume-Uni, exclusivement à Harrods

« Couronnée de succès dans les marchés asiatiques, Clé de Peau Beauté jouit d'une position stratégique pour investir de nouveaux territoires. Le Royaume-Uni, un marché d'importance, offre un grand potentiel pour Clé de Peau Beauté . Nous estimons que les clients britanniques et les voyageurs internationaux visitant le Royaume-Uni s'y connaissent en matière de beauté et se rallieront à la philosophie de la marque, tout en appréciant aussi notre approche quant à la qualité sans compromis » , déclare Yukari Suzuki, chef de la gestion de la marque à Clé de Peau Beauté.

Charles de Montalivet, directeur général de SHISEIDO UK Ltd pour le Royaume-Uni et l'Irlande, ajoute : « Les marques de beauté haut de gamme dynamisent le secteur du luxe au Royaume-Uni. La feuille de route de Clé de Peau Beauté en Asie et aux États-Unis est excellente lorsqu'il est question de surpasser les attentes des clients les plus avertis. Cela est dû à ses formules uniques, à ses conceptions spectaculaires et à son attention méticuleuse en matière de qualité. Nous sommes convaincus que cette réputation durement acquise sera source de succès en Europe, et nous sommes fiers d'introduire Clé de Peau Beauté sur ce continent, le Royaume-Uni étant le premier pays à accueillir la marque. Harrods, notre partenaire de choix, est bien connu pour le luxueux milieu de vente au détail et l'expérience client exceptionnelle qu'il procure, ce qui permettra d'offrir à nos clients le meilleur service qui soit. »

Le Royaume-Uni est la première escale de Clé de Peau Beauté dans la région de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique. Lindsay Azpitarte, vice-présidente de Clé de Peau Beauté pour l'Europe et le Moyen-Orient, confirme : « La croissance du marché européen de luxe laisse présager de grandes opportunités pour les marques. Pour les produits de premier rang comme ceux de Clé de Peau Beauté, dont la gamme est unique et complète, les possibilités sont innombrables. Nous avons des plans ambitieux pour l'Europe et de nouvelles annonces excitantes sont imminentes. »

Mia Collins, responsable de la beauté à Harrods, ajoute : « Nous nous réjouissons et sommes honorés d'être le partenaire exclusif du lancement de Clé de Peau Beauté en Europe. C'est l'ajout idéal pour rehausser le lancement de notre nouveau hall beauté et nous avons la certitude que nos clients adoreront. Harrods admire depuis longtemps les formules exceptionnelles qui sont l'essence de tous les produits Clé de Peau Beauté, et nous sommes véritablement enthousiastes de les présenter à notre clientèle. »

Les consommateurs pourront faire l'expérience de la philosophie unique de Clé de Peau Beauté et de l'éventail complet de ses produits, dont ceux primés et prisés par les célébrités, notamment La Crème, Concealer et Correcting Cream Veil.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marque mondiale de luxe de SHISEIDO Cosmetics, a été fondée en 1982; elle est l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté signifie la clé pour obtenir une peau magnifique. La philosophie de la marque consiste à déployer la puissance de la radiance de la femme grâce à une technologie innovatrice de soins de la peau et en exploitant le maquillage du monde entier. Guidée depuis toujours par une intelligence et une sensibilité esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté a imprégné ses produits de modernité, d'enchantement et de dynamisme pour émerger comme chef de file de l'industrie, offrant une radiance si remarquable qu'elle émane de l'intérieur. La gamme est offerte dans 14 pays et régions de la planète.

Site Web officiel de Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

Page Instagram officielle de Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/?hl=en

À propos de Harrods

Épicier grossiste à ses débuts, de même que marchand de thé dans l'est de Londres, où il ouvre ses portes en 1834, Harrods a depuis pris de l'ampleur et est aujourd'hui le plus célèbre des grands magasins au monde, connu pour sa gamme incomparable de produits de luxe. Outre les marques exclusives et la myriade de rayons, Harrods s'est aussi fait connaître pour son service hors pair. Cet attribut durable se reflète dans sa philosophie, à savoir que « tout est possible », et, à ce jour, ses clients restent au cœur de tout ce que Harrods entreprend. Visitez le Harrods.com

