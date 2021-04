Il y a environ 600 millions d'adolescentes dans le monde, et un grand nombre d'entre elles - en particulier celles qui vivent dans les pays en développement - sont exclues de façon disproportionnée de toute possibilité d'accès essentielle à l'éducation et au renforcement des compétences, surtout dans le domaine des STIM. Cette réalité est d'autant plus frappante, lorsqu'on considère que plus de 90 % des emplois dans le monde ont une composante numérique et qu'à défaut d'une adoption et d'une d'utilisation accrues des technologiques numériques, les adolescentes auront moins de possibilités d'emploi et devront faire face à des obstacles supplémentaires pour demeurer concurrentielles sur le marché du travail du XXI e siècle. [1]

La pandémie a perturbé la vie et l'éducation de millions de filles dans le monde. Notre recours accru à la technologie en cette période a notamment mis en évidence le besoin urgent de favoriser l'inclusion numérique. Alors que la planète s'adapte à la nouvelle réalité en réinventant les systèmes d'apprentissage, l'organisation Clé de Peau Beauté élabore en partenariat avec l'UNICEF un plan pour développer les compétences des filles et des jeunes femmes en situation de crise et pour l'avenir.

Les fonds recueillis pour l'UNICEF grâce aux revenus de ventes du produit Le Sérum l'an dernier ont aidé à faire avancer des initiatives dans le monde entier. Ces dernières permettent aux filles de surmonter les obstacles à l'accès à l'éducation et de développer leur plein potentiel. Ces initiatives sont les suivantes :

Bangladesh : Transformer l'éducation des filles

Clé de Peau Beauté soutient les programmes de l'UNICEF au Bangladesh visant à promouvoir l'égalité des sexes dans le système éducatif, à diminuer les obstacles liés au genre qui limitent l'accès à l'éducation, ainsi qu'à réduire la violence sexiste.

visant à promouvoir l'égalité des sexes dans le système éducatif, à diminuer les obstacles liés au genre qui limitent l'accès à l'éducation, ainsi qu'à réduire la violence sexiste. En partenariat avec le Gouvernement du Bangladesh , l'UNICEF travaille à l'élaboration d'un cadre pédagogique national, en intégrant une solide optique d'égalité entre les sexes et en favorisant le développement de compétences transférables.

, l'UNICEF travaille à l'élaboration d'un cadre pédagogique national, en intégrant une solide optique d'égalité entre les sexes et en favorisant le développement de compétences transférables. L'UNICEF a mis en œuvre un programme d'apprentissage alternatif au Bangladesh pour 100 adolescentes vulnérables, en leur offrant des possibilités de développement de compétences et d'emploi. Un total de 95 % des filles participant au programme ont déjà trouvé un débouché dans un emploi pertinent.

Kirghizistan : Renforcer les compétences des filles au XXIe siècle

Clé de Peau Beauté appuie les programmes STEM4Girls de l'UNICEF au Kirghizistan pour permettre aux filles de suivre une formation professionnelle et de faire carrière dans le domaine des STIM et au-delà.

Un total de 110 filles ont été formées pour devenir des éducatrices et servir de modèles aux plus jeunes filles de leur collectivité. Les formatrices tiennent maintenant leurs séances en ligne et partagent leurs connaissances et leurs compétences avec leurs pairs et les enfants dans leur collectivité. Ce faisant, les formatrices joignent encore plus de filles et leur donnent les moyens de se prendre en main et de changer les choses.

Niger : Promouvoir l'autonomisation des filles

Clé de Peau Beauté soutient les programmes de l'UNICEF au Niger afin de pouvoir proposer aux adolescentes de nouvelles occasions de développement de compétences et d'aptitudes pertinentes.

afin de pouvoir proposer aux adolescentes de nouvelles occasions de développement de compétences et d'aptitudes pertinentes. Le partenariat a permis à 120 adolescentes de recevoir une formation axée sur les compétences ainsi que des cours d'alphabétisation et de faire participer 200 filles à un programme de mentorat par les pairs.

« Chaque fille mérite de grandir dans un monde de possibilités et d'avoir une vie épanouie. Cependant, des millions de filles de la planète se voient refuser ces possibilités. Sans accès à l'éducation ou à des ressources, elles ne peuvent s'engager dans la société de façon égale. La pandémie a mis en évidence le besoin urgent en matière d'inclusion et l'importance pour les filles de participer activement au changement dans leur vie et de contribuer à leur collectivité. Dans le cadre de son partenariat avec Clé de Peau Beauté, l'UNICEF investit dans des initiatives de renforcement des compétences dans les domaines des STIM, des technologies numériques et de l'entrepreneuriat social. L'UNICEF soutient les efforts visant à s'assurer que les filles mènent une vie autonome et disposent des ressources et des possibilités adéquates. Les 600 millions d'adolescentes à l'échelle internationale peuvent devenir la plus grande génération de dirigeantes que le monde ait jamais vue », a déclaré Mme Carla Haddad Mardini, directrice, Division de la collecte de fonds et des partenariats dans le secteur privé, UNICEF.

« Chez Clé de Peau Beauté, nous croyons que la clé d'un monde meilleur consiste à donner aux filles la possibilité de développer leur plein potentiel grâce à l'éducation dans des programmes de STIM. Et il s'agit d'une mission qu'aucune personne ni marque ne saurait accomplir seule. En achetant Le Sérum, n'importe qui peut soutenir le travail que nous devons à notre partenariat avec l'UNICEF et assumer un rôle dans la réalisation de changements positifs en cette période de crise mondiale. Nous sommes honorés de savoir qu'avec l'aide de l'UNICEF, les contributions sont canalisées de manière à entraîner une incidence positive essentielle et significative. Alors que nous entamons la deuxième année de cette initiative, nous invitons chaleureusement tout le monde à jouer un rôle concret dans les efforts déployés pour offrir aux filles de la planète un accès à l'éducation, à l'autonomisation et à l'employabilité », a ajouté Mme Yukari Suzuki, directrice de marque, Clé de peau Beauté.

Clé de Peau Beauté vise à autonomiser les filles par l'éducation; il s'agit de la première étape qui leur permettra de libérer leur plein potentiel et leur intelligence innée.

Dans le cadre de cette initiative, pour chaque achat du produit Le Sérum, un don sera fait à l'UNICEF pour appuyer l'éducation et l'autonomisation des filles dans le monde. Et elles ont besoin de soutien plus que jamais. C'est pourquoi Clé de Peau Beauté invite les femmes à se joindre à la cause en participant à cette initiative. Ensemble, elles créeront un avenir plus radieux et positif.

Remarque à l'intention des médias :

L'UNICEF ne fait la promotion d'aucune entreprise, d'aucune marque, d'aucun produit, ni d'aucun service.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, marque mondiale de luxe de Shiseido Cosmetics, a été fondée en 1982 et est l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté est la clé pour obtenir une peau magnifique. La philosophie de la marque consiste à libérer la puissance de l'éclat d'une femme en exploitant des technologies de maquillage et de soins avancés de la peau venus du monde entier. Guidée depuis toujours par une intelligence et une sensibilité esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté donne à ses produits la modernité, l'enchantement et le dynamisme qui lui permettent de se distinguer en tant que chef de file de l'industrie, offrant un éclat si remarquable qu'il semble émaner de l'intérieur. Produits offerts dans 20 pays et régions des quatre coins monde.

Site Web officiel de Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

Instagram officiel de Clé de Peau beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

#KeyToABetterWorld

[1] Plan, 2020. USAID, 2020

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1482650/image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg

SOURCE Clé de Peau Beauté

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], +81 (0)3 6218 5833