Clé de Peau Beauté annonce un partenariat mondial pluriannuel avec l’UNICEF

Dans le monde, une adolescente sur quatre âgée de 15 à 19 ans n'est actuellement ni employée, ni en apprentissage, ni en formation, contre un garçon sur dix du même âge. Première marque japonaise à s'engager dans un partenariat mondial pluriannuel avec l'UNICEF en vue d'autonomiser et d'instruire les filles, Clé de Peau Beauté contribuera aux efforts mondiaux pour soutenir 6,5 millions de filles à travers des programmes d'éducation, d'emploi et d'autonomisation.

« L'instruction est l'un des meilleurs moyens de sortir de la pauvreté », a déclaré Henrietta Fore, la Directrice générale de l'UNICEF. « Bien qu'il y ait eu des progrès notables en matière de scolarisation des filles à l'école primaire, un trop grand nombre d'entre elles se voient refuser la possibilité d'intégrer le secondaire. Le mariage précoce, la pauvreté, la discrimination et les préjugés sexistes figurent parmi les obstacles que les filles doivent surmonter pour poursuivre leurs études. Grâce à l'appui de partenaires comme Clé de Peau Beauté, nous pouvons contribuer à surmonter ces obstacles. »

Mme Yukari Suzuki, la Directrice de la marque Clé de Peau Beauté, a déclaré : « Lorsque Clé de Peau Beauté a lancé pour la première fois le prix Le pouvoir de l'éclat en mars 2019, il était très clair que nous souhaitions que ce soit le début d'un engagement philanthropique sur le long terme, pour que ce soit une force motrice d'évolution positive. Compter l'UNICEF comme partenaire appuie les efforts de la marque en vue de mettre l'accent sur l'éducation et correspond à notre vision d'entreprise de création de valeur sociale. Chez Clé de Peau Beauté, nous pensons que la clé d'un avenir meilleur réside dans le fait que les filles puissent donner la pleine mesure de soi. Ensemble, nous entendons donner les moyens aux populations en adoptant une attitude proactive dans le cadre de ce programme, afin de marquer une différence concrète et positive dans le monde. »

Le partenariat appuiera les activités de l'UNICEF au Bangladesh, au Kirghizistan et au Niger, entre autres pays et régions, en vue de promouvoir l'enseignement des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), des disciples qui sont traditionnellement restreintes aux filles du fait des stéréotypes et des normes sexistes. Les filles acquerront également des aptitudes comme la confiance en soi, le travail d'équipe et la prise de décision, et elles auront accès à des services de mentorat pour réussir leur transition vers le marché du travail.

Afin d'illustrer davantage l'attachement de la marque à l'éducation des femmes et des filles, Clé de Peau Beauté s'engagera également à reverser un pourcentage des ventes mondiales de son produit le plus vendu, The Serum, pour soutenir les programmes de l'UNICEF en faveur des filles. En donnant à chaque femme les moyens d'agir et d'apporter son soutien à ce mouvement mondial, la marque joue un rôle proactif car elle s'attaque à des problématiques sociales d'échelle mondiale comme l'inégalité des sexes. Dans le cadre de l'engagement de Clé de Peau Beauté, la marque assurera également la promotion de cette noble cause sur ses plateformes en ligne et les médias sociaux, mais aussi dans les présentoirs de ses boutiques.

Entreprise profondément ancrée dans la beauté, Clé de Peau Beauté a toujours estimé qu'une femme peut modeler sa beauté, sa vie et son univers en agissant pour amener un changement positif. À l'appui de ce partenariat, il sera également donné les moyens aux employés d'ajouter leur voix à cet engagement profondément marquant à travers des initiatives internes visant à dynamiser l'action.

L'éducation est la clé pour ouvrir des portes. Le pouvoir d'éclairer le monde est en chacun de nous et grâce à cet effort commun, Clé de Peau Beauté et l'UNICEF se tiennent aux côtés des filles du monde entier, dans la mesure où elles changent le monde pour elles-mêmes, leur famille et leur collectivité.

Notes aux rédactions :

L'UNICEF ne se porte garante d'aucune entreprise, marque, produit ou service.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, la marque mondiale de luxe de Shiseido Cosmetics, a été fondée en 1982 ; elle est l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté signifie la clé pour obtenir une peau magnifique. La philosophie de la marque consiste à déployer la puissance de la radiance de la femme grâce à une technologie innovatrice de soins de la peau et en exploitant le maquillage du monde entier. Guidée depuis toujours par une intelligence et une sensibilité esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté a imprégné ses produits de modernité, d'enchantement et de dynamisme pour émerger comme chef de file de l'industrie, offrant une radiance si remarquable qu'elle émane de l'intérieur. La gamme est offerte dans 14 pays et régions de la planète.

Site Web officiel de Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

Page Instagram officielle de Clé de Peau Beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF est active dans certains des endroits les plus difficiles au monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, chaque jour, pour construire un monde meilleur pour tous. Pour en savoir plus sur l'UNICEF et son action en faveur des enfants, visitez www.unicef.org

Suivez l'UNICEF sur Twitter et Facebook

