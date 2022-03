Alors que le monde continue son redressement vers un monde post-pandémique par des solutions scientifiques et technologiques, le potentiel illimité que représente la moitié de la population, se composant des filles et les femmes, ne peut être négligé. Les filles, en particulier celles des régions défavorisées, sont encore plus privées de l'enseignement des STIM. Au fur et à mesure que les compétences en TIC (technologies de l'information et des communications), qui comprennent la compréhension et l'application de programmes informatiques et de logiciels, deviennent de plus en plus recherchées, les écarts entre les sexes se sont accentués en raison de la participation limitée des femmes dans ces industries. En Indonésie, les mariages précoces, les grossesses et les pressions familiales empêchent souvent les filles de poursuivre leurs études; et les filles qui sont isolées sur le plan scolaire ont tendance à être exclues du marché du travail. Mme Simandjuntak est déterminée à changer cela en offrant un enseignement des STIM aux filles et aux femmes marginalisées en Indonésie, afin qu'elles aient aussi la possibilité de se joindre à ces domaines cruciaux et d'y contribuer.

Selon l'UNICEF, la pandémie a exacerbé la crise déjà grave de l'éducation en Indonésie. Le taux de chômage des jeunes femmes en Indonésie est d'environ 15,62 %2. En tant que chef de la direction et cofondatrice de Markoding, Mme Simandjuntak a formé plus de 10 000 filles et femmes dans le domaine de l'innovation et de la technologie, par exemple pour le codage, la conception d'interface utilisateur et d'expérience d'utilisateur, et le développement de produits. Ce faisant, elle a augmenté le nombre de filles en éducation numérique de 55 % en un an seulement. Elle a lancé le programme « Girls Can Code Scholarship Program » et la série de webinaires « Girls Can Code Webinar Series » pour inciter plus de filles à poursuivre des carrières dans les STIM. « Alors que nous entamons la quatrième année des prix Power of Radiance, nous, à Clé de Peau Beauté, sommes très privilégiés d'avoir la capacité de continuer à apporter des changements positifs par l'éducation et l'autonomisation en appuyant Mme Simandjuntak, dont le travail est une source d'inspiration pour nous tous. Son énergie et ses réalisations reflètent parfaitement l'esprit de nos aspirations à transformer le monde par des mesures positives et proactives », a déclaré Mme Mizuki Hashimoto, chef de la marque de Clé de Peau Beauté.

Depuis novembre 2019, Markoding s'est associée à UNICEF Indonésie pour mettre en œuvre le « Digital Innovation Challenge » (Défi de l'innovation numérique) afin d'aider les adolescentes à acquérir des compétences pour le XXIe siècle, des compétences numériques et des compétences en gestion d'entreprise. Le programme ainsi mis en place a formé 5 256 adolescents de 126 écoles.

« Ma mission est de donner aux filles et aux femmes marginalisées en Indonésie les moyens de résoudre des problèmes grâce à l'innovation et à la technologie. En les dotant de compétences pour le XXIe siècle telles que la pensée critique, la créativité, la communication, la collaboration et l'empathie, nous leur fournissons des moyens hors de l'ordinaire pour libérer leur potentiel et participer aux efforts visant à faire du monde un endroit meilleur, plus juste et plus sûr », a déclaré Mme Simandjuntak.

En tant que lauréate du prix Power of Radiance en 2022, Mme Simandjuntak recevra une subvention qui sera versée au « Digital Innovation Challenge » afin de soutenir les filles dans leur éducation des STIM et de leur offrir des possibilités d'emploi. Le parcours de Clé de Peau Beauté pour la promotion de l'éducation a commencé par un rêve pour un monde meilleur. Le pouvoir d'illuminer le monde et d'ouvrir les portes d'un changement positif est présent en chacun de nous. Par le biais des prix « Power of Radiance », Clé de Peau Beauté se tient auprès des filles et des femmes du monde entier alors qu'elles transforment le monde pour elles-mêmes, leurs familles et leurs sociétés.

1 L'UNICEF ne fait la promotion d'aucune entreprise, d'aucune marque, d'aucun produit, ni d'aucun service.

2 Source d'information : Study on skills for the future in Indonesia

À propos d'Amanda Simandjuntak

Mme Simandjuntak est chef de la direction et cofondatrice de Markoding, une organisation à but non lucratif dont la mission est d'autonomiser les jeunes défavorisés en Indonésie par l'innovation et la technologie. L'organisation a été choisie comme finaliste du défi MIT Solve Challenge : Youth, Skills and the Workforce of the Future et a représenté l'Indonésie à la Conférence ASEAN-UNICEF sur les compétences pour le XXIe siècle et la participation des jeunes à Singapour. Mme Simandjuntak a également été choisie comme l'une des jeunes leaders sociétales au Sommet de Singapour de 2019. Depuis 2019, Markoding est un partenaire de mise en œuvre de l'UNICEF Indonésie et a lancé le « Digital Innovation Challenge », afin d'aider les adolescentes et les garçons à acquérir des compétences pour le XXIe siècle, des compétences numériques et des compétences en gestion d'entreprise, afin qu'ils puissent trouver des solutions aux problèmes qui les touchent. Dans la première phase du programme, Markoding a autonomisé 482 adolescents défavorisés de 21 écoles et centres d'apprentissage communautaires de Jakarta. Depuis, ce programme s'est étendu au-delà de Jakarta jusqu'à Semarang et a aidé 5 256 adolescents (55 % de filles) de 126 écoles en Indonésie.

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, marque mondiale de luxe de Shiseido Co Ltd, a été fondée en 1982 et est l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté est la clé pour obtenir une peau magnifique. La philosophie de la marque consiste à libérer la puissance de l'éclat d'une femme en exploitant des technologies de maquillage et de soins avancés de la peau venus du monde entier. Guidée depuis toujours par une intelligence et une sensibilité esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté donne à ses produits la modernité, l'enchantement et le dynamisme qui lui permettent de se distinguer en tant que chef de file de l'industrie, offrant un éclat si remarquable qu'il semble émaner de l'intérieur. Ses produits sont offerts dans 23 pays et régions des quatre coins monde.

