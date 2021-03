Malheureusement, le contexte socio-économique, social et communautaire de chacun est souvent déterminant pour l'accès à ces programmes. Toutefois, augmenter l'avancement des filles et des femmes dans les domaines des STIM peut les aider à acquérir les compétences requises pour obtenir les emplois mieux rémunérés de l'avenir et, en retour, stimuler le progrès socio-économique de leurs collectivités*. L'éducation est primordiale pour libérer le potentiel des filles, elle ouvre des possibilités infinies et peut inspirer une contribution positive à la collectivité mondiale. Cependant, de nombreuses jeunes filles dans le monde se voient refuser la chance d'accéder à l'enseignement secondaire en raison de barrières comme le mariage précoce, la pauvreté, la discrimination et les préjugés sexistes. Un accès à l'enseignement des STIM peut aider les filles à surmonter ces barrières et leur permettre de revendiquer l'avenir qu'elles choisissent.

« Depuis mars 2019, Clé de Peau Beauté honore les femmes qui ont amené des changements positifs dans leurs collectivités par le biais de l'éducation et de l'autonomisation avec les prix "Power of Radiance". Voici maintenant trois ans que nous avons le privilège de rendre hommage à des femmes vraiment exceptionnelles, je suis honoré de célébrer la lauréate de cette année, Mme Alyona Tkachenko. Son plaidoyer en faveur de l'intégration de l'enseignement des STIM dans le programme d'études au Kazakhstan a touché plus de 500 000 filles. Ses réussites témoignent de notre conviction que chaque personne a le pouvoir de transformer le monde non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entourent », a déclaré Mme Yukari Suzuki, directrice de la marque pour Clé de Peau Beauté.

Mme Alyona Tkachenko a été l'instigatrice du programme l'Heure de Code au Kazakhstan. En 2014, elle l'a introduit dans son pays afin d'inciter les étudiants, et en particulier les jeunes filles, à apprendre la programmation. Alyona a fait pression pour rendre l'Heure de Code accessible aux filles dans les environnements urbains et ruraux en travaillant avec les gouvernements, tant national que régional, afin de déployer ce programme dans les écoles à travers le Kazakhstan. En plus de son travail dans le domaine de l'éducation, Alyona a puisé dans sa propre expérience dans le domaine des STIM et a cofondé Nommi, une entreprise du Kazakhstan spécialisée dans les points d'accès mobiles. Un manque connectivité peut aggraver les lacunes en matière d'éducation. Nommi a été fondée pour résoudre ce problème en fournissant un accès Internet partout, en particulier dans les zones rurales. Alyona croit fermement que les STIM forment une base essentielle pour l'innovation et elle souhaite encourager d'autres jeunes femmes à en faire leur domaine d'étude.

« Le fait de travailler dans le domaine des STIM et d'apprendre les différentes facettes de l'informatique m'a ouvert de nombreuses portes et m'a permis de profiter des occasions passionnantes qui se sont présentées à moi. Par le biais de mon travail et de mes activités de promotion, j'espère donner aux jeunes une meilleure compréhension des possibilités offertes par l'apprentissage des STIM. Mon rêve est de faciliter pour les jeunes filles un accès aux outils qui leur permettront de tirer le meilleur parti de leur potentiel et de ne pas accepter les limites qui leur sont imposées, quels que soient leurs contextes. Le fait de recevoir le prix "Power of Radiance" m'aidera à transformer l'Heure de Code du Kazakhstan et, au bout du compte, à assurer une représentation plus égale des filles dans le domaine des STIM », a déclaré Mme Tkachenko.

En tant que lauréate du prix « Power of Radiance » de 2021, Alyona recevra une subvention qui pourra être versée à une cause de son choix, et ce, afin de poursuivre son travail influent dans le domaine des STIM. Le financement des prix « Power of Radiance » provient d'un pourcentage des ventes mondiales du produit Le Sérum de Clé de Peau Beauté. Conçu pour éveiller l'intelligence de la peau, sa capacité à distinguer les bons des mauvais stimuli, Le Sérum active également les sources de vitalité et d'éclat. Le parcours de Clé de Peau Beauté pour la promotion de l'éducation a commencé par un rêve pour un monde meilleur. C'est pourquoi l'un de leurs produits emblématiques de première étape, Le Sérum, a été sélectionné et qu'une partie de ses ventes est consacrée à cette mission.

Le pouvoir d'illuminer le monde est présent en chacun de nous. Par le biais des prix « Power of Radiance », Clé de Peau Beauté se tient auprès des filles et des femmes du monde entier alors qu'elles transforment le monde pour elles-mêmes, leurs familles et leurs sociétés.

*Source d'information : Stepping Up Women's STEM Careers in Infrastructure (http://documents1.worldbank.org/curated/en/192291594659003586/pdf/An-Overview-of-Promising-Approaches.pdf)

À propos d'Alyona Tkachenko

Mme Tkachenko s'est intéressée au secteur des STIM en étudiant la physique et les mathématiques ainsi qu'en travaillant avec des entreprises de technologie en début de carrière. Elle souhaitait sensibiliser le public et étendre l'accès à l'enseignement des STIM dans son pays d'origine; c'est pourquoi elle a cofondé Love to Code, un centre de formation en programmation pour enfants. Tout en faisant la promotion de la mission de Love to Code, c'est-à-dire de donner à chaque enfant d'Almaty, puis de tout le Kazakhstan la possibilité d'apprendre à coder, Alyona a lancé l'initiative sociale « Kazakhstan's Hour of Code » (l'Heure de Code au Kazakhstan) afin d'attirer encore plus l'attention sur la programmation et l'informatique. De son lancement à 2019, le programme Heure de Code du Kazakhstan est passé de 60 000 à 350 000 étudiants. Le programme Heure de Code est rapidement devenu la plus grande initiative de STIM au Kazakhstan, plus de 500 000 jeunes filles kazakhes ont été initiées aux STIM et plus de 200 enseignantes ont été formées au curriculum des STIM. Alyona a également cofondé Nommi, une entreprise au Kazakhstan qui offre un service de connectivité sécurisée et de données sur LTE rapide pour les travailleurs à distance du monde entier. Nommi a pris de l'expansion et des accords commerciaux ont été signés avec certaines entreprises du Palmarès Fortune 500. Elle est la première fondatrice d'entreprise techno d'Asie centrale à figurer sur le palmarès 30 under 30 de Forbes pour la région de l'Asie (2019).

À propos de Clé de Peau Beauté

Clé de Peau Beauté, marque mondiale de luxe de Shiseido Cosmetics, a été fondée en 1982 et est l'expression ultime de l'élégance et de la science. Clé de Peau Beauté est la clé pour obtenir une peau magnifique. La philosophie de la marque consiste à libérer la puissance de l'éclat d'une femme en exploitant des technologies de maquillage et de soins avancés de la peau venus du monde entier. Guidée depuis toujours par une intelligence et une sensibilité esthétiques exquises, Clé de Peau Beauté donne à ses produits la modernité, l'enchantement et le dynamisme qui lui permettent de se distinguer en tant que chef de file de l'industrie, offrant un éclat si remarquable qu'il semble émaner de l'intérieur. Disponible dans 20 pays et régions des quatre coins monde.

Site Web officiel de Clé de Peau Beauté : www.cledepeau-beaute.com

Instagram officiel de Clé de Peau beauté : https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1439826/D1A2653_SRGB___1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1439827/CDP_POR_BLACK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1283638/Logo_Logo.jpg

