Clauses de disparité de traitement relatives aux régimes de retraite - Une avancée importante pour les jeunes sur le marché du travail

MONTRÉAL, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Force Jeunesse (l'organisation) se réjouit que les inquiétudes exprimées par la jeunesse aient été entendues par le premier ministre du Québec, François Legault, qui respecte aujourd'hui son engagement d'éliminer complètement les clauses de disparité de traitement (CDT) dans les régimes de retraite québécois. L'organisation salue également le leadership du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, qui présente ce matin un plan d'action concret en vue de les abolir définitivement d'ici 2027.

« Aujourd'hui le gouvernement, les syndicats et le patronat signent un contrat social avec les jeunes sur le marché du travail par lequel ils s'engagent à éliminer complètement les CDT dans un horizon de 5 ans », se réjouit Simon Telles, président de Force Jeunesse. « Le plan d'action qui nous est présenté constitue une opportunité de corriger une iniquité historique qui touche des dizaines de milliers de jeunes en emploi depuis plus d'une décennie et qui permettra de rétablir la paix industrielle afin d'assurer la solidarité intergénérationnelle dans les milieux de travail ».

Force Jeunesse demeurera vigilante quant aux disparités de traitement qui persistent dans les régimes de retraite au Québec et continuera de collaborer proactivement avec les parties concernées pour s'assurer que le travail soit diligemment complété.

« Ce n'est pas un rendez-vous dans 5 ans que le ministre Jean Boulet donne aux parties prenantes », insiste M. Telles. « Pour garantir l'efficacité de ce plan, il est essentiel qu'une reddition de compte annuelle soit réalisée par Retraite Québec, dont les constats devront être rendus publics et pour laquelle les acteurs en présence devront rendre des comptes ».

Rappelons que l'abolition des CDT est à la fois un dossier historique pour Force Jeunesse, mais également un enjeu cher à la CAQ. En effet, le premier ministre l'a défendu à maintes reprises alors qu'il était à la tête de l'opposition officielle et plusieurs membres clés de son équipe ont également milité pour leur abolition lors de leur implication chez Force Jeunesse il y a quelques années.

À propos de Force Jeunesse

Dans une perspective d'équité intergénérationnelle, Force Jeunesse défend les droits et les intérêts de la jeunesse du Québec dans l'élaboration des politiques publiques. De manière non partisane, Force Jeunesse fait la promotion de la place des jeunes dans les sphères décisionnelles, catalyse les forces du milieu de la jeunesse et crée des espaces d'échanges pour la relève.

SOURCE Force Jeunesse

Renseignements: Contacts : Claire Launay, Directrice générale, Force Jeunesse, [email protected], 514-384-8666