Ce chef de file du secteur dirigera les unités d'exploitation de la Société financière IGM au Québec,

qui comprend IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie

TORONTO et WINNIPEG, MB, le 16 nov. 2021 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (IGM) (TSX : IGM), membre du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada, a annoncé aujourd'hui la nomination de Claude Paquin au poste de président d'IGM, Québec. Dans ses nouvelles fonctions élargies, M. Paquin, auparavant président d'IG Gestion de patrimoine, Québec, intégrera l'équipe de la haute direction de la société et dirigera les activités de cette dernière dans la province.

En collaboration avec le chef de la direction d'IGM, M. Paquin harmonisera l'orientation stratégique d'IGM, d'IG Gestion de patrimoine (« IG »), de Placements Mackenzie (« Mackenzie ») et d'Investment Planning Counsel (« IPC ») à l'intérieur de la province. M. Paquin sera le représentant principal d'IGM dans la province de Québec et il sera chargé d'accroître la notoriété des marques IGM au sein de la collectivité locale et de créer des synergies afin d'augmenter la valeur pour les employés, les clients et les actionnaires.

« Nous sommes ravis d'étendre le mandat de Claude au sein du groupe de sociétés d'IGM afin qu'il dirige l'ensemble de nos activités au Québec, a déclaré James O'Sullivan, président et chef de la direction, Société financière IGM. Claude est un chef de file du secteur reconnu pour sa vision stratégique claire et ses succès passés. Il a l'expérience et l'expertise nécessaires pour renforcer et faire croître nos activités au Québec. »

M. Paquin a amorcé sa carrière chez IG comme conseiller au Manitoba, et il a occupé successivement différents postes de cadre supérieur au cours de sa carrière, plus récemment à titre de haut dirigeant d'IG au Québec, où il était responsable des activités de gestion de patrimoine de la société.

« La force de nos marques au Québec et la valeur que nos conseillers et notre équipe de gestion de placements apportent à nos clients chaque jour nous placent dans une très bonne position pour poursuivre notre croissance, a déclaré M. Paquin. Ces dernières années, IGM s'est engagée dans une transformation ambitieuse de ses activités pour l'ensemble de ses marques, et je suis impatient de mettre à profit le formidable élan ainsi créé pour notre société et de continuer d'appuyer les efforts de nos employés afin d'offrir aux Québécois des solutions et des services de placement et de planification financière fiables. »

M. Paquin a mentionné qu'IGM est l'une des plus importantes sociétés de services financiers au Québec, avec un actif administré de plus de 35 milliards de dollars à l'échelle de la province.

En 2020, M. Paquin a obtenu le titre de Fellow de l'Institut Québécois de planification financière (IQPF), qui vise à reconnaître l'apport exceptionnel de personnes qui, par leur parcours professionnel, se sont distinguées et ont contribué à l'avancement de la profession. Il a également reçu le Prix Excellence carrière décerné par la Chambre de la sécurité financière (CSF). En plus de ses responsabilités à IGM, M. Paquin est engagé dans sa collectivité et il est bénévole au sein de divers organismes à but non lucratif et associations qui se consacrent à l'épanouissement des jeunes.

M. Paquin a intégré ses nouvelles fonctions en octobre 2021.

À propos de la Société financière IGM Inc.

La Société financière IGM Inc. est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada, dont le total de l'actif géré et de l'actif sous services-conseils était d'environ 271 milliards de dollars au 31 octobre 2021. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel. La Société financière IGM fait partie du groupe de sociétés de Power Corporation du Canada.

SOURCE La Société financière IGM Inc.

Renseignements: Nini Krishnappa, Société financière IGM, 647-828-2553, [email protected]

Liens connexes

www.igmfinancial.com