Classement GreenMetric 2020 

Encore une fois, l'UdeS se démarque au classement GreenMetric en cumulant 8 525 points sur un total de 10 000 dans les secteurs suivants : gestion des bâtiments et terrains, gestion de l'énergie et des gaz à effet de serre, gestion des matières résiduelles, gestion de l'eau, mobilité durable, enseignement et recherche. Cette performance est d'autant plus remarquable, puisque la popularité de ce classement annuel grimpe en flèche chaque année, avec désormais plus de 900 universités participantes à travers le monde.

« Après avoir obtenu cet été la première certification Platine STARS pour une institution québécoise, le renouvellement de cette première position canadienne au classement GreenMetric permet encore une fois à notre institution de confirmer son leadership en développement durable. Ces résultats extraordinaires récompensent l'ensemble des membres de la communauté universitaire, qui démontrent année après année une volonté soutenue d'intégrer les principes de développement durable dans les activités d'enseignement, de recherche, de services à la collectivité et de gestion », mentionne la professeure Denyse Rémillard, rectrice adjointe et vice-rectrice à l'administration et au développement durable.

Une année d'excellence

En plus de clore l'année de manière significative, cette performance témoigne une fois de plus de l'efficience du Plan de développement durable 2018-2022. En dépit d'un contexte marqué par la pandémie mondiale, les actions maintenues et déployées en développement durable en 2020 par la communauté universitaire méritent d'être saluées.

Par tous les efforts de réduction des émissions de GES en vue d'atteindre la carboneutralité pour 2030, la mise en place d'une réserve naturelle universitaire au cœur du parc du Mont-Bellevue, le lancement d'un guide de recherche écoresponsable, la remise de la plus haute distinction en développement durable pour un établissement d'enseignement (STARS) et la création d'une nouvelle unité administrative en mobilité, l'UdeS aspire à ouvrir les portes d'un monde meilleur.

Le classement UI GreenMetric WUR

Publié pour la onzième fois, UI GreenMetric World University Rankings compare les mesures prises par les universités pour favoriser un développement durable de leurs campus ainsi que leur gestion des enjeux environnementaux. Ce classement annuel prône notamment la collaboration entre institutions.

