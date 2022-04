Classe des maîtres : pour accroître la performance promotionnelle et la force de la destination

Une nouvelle formation en marketing numérique conçue spécialement pour les entreprises touristiques

QUÉBEC, le 26 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec, en collaboration avec le réseau associatif, est très heureuse d'offrir sa toute nouvelle Classe des maîtres, une formation intégrée conçue pour les entreprises touristiques et qui vise à améliorer leur visibilité, leur présence et leur performance numérique. Cette formation a été développée par et pour l'industrie et est offerte par Frédéric Gonzalo, consultant en marketing numérique reconnu comme étant une référence dans le domaine au Québec.

Un levier pour mieux s'adapter à la nouvelle réalité du tourisme

Dans un contexte de relance du tourisme et de repositionnement de l'industrie sur les marchés internationaux, une meilleure maîtrise de la sphère numérique offre de vastes possibilités pour mettre en valeur l'offre touristique de manière plus stratégique et augmenter l'attractivité de la destination.

Elle permet de mieux comprendre les besoins et les attentes des voyageurs, cibler des nouvelles clientèles, augmenter le chiffre d'affaires des entreprises et contribuer à générer davantage de retombées socioéconomiques pour les communautés et les différentes régions du Québec.

Une formation sur mesure pour les entreprises touristiques

Pour seulement 149 $, les participant.e.s pourront bénéficier d'une formation en ligne de huit séances à réaliser au moment de leur choix et à leur rythme. Cette formation permettra notamment d'apprendre à créer des contenus numériques de grande qualité, à élaborer des campagnes promotionnelles innovantes et à découvrir les meilleures pratiques pour gérer la réputation en ligne. Il leur sera, par la suite, possible de bénéficier d'une formation (coaching) personnalisée qui leur permettra de consolider les acquis et de les appliquer concrètement aux besoins de leur entreprise.

Les participant.e.s auront également un accès privilégié à une communauté en ligne dynamique afin de poser leurs questions et échanger des bonnes pratiques à travers des événements spéciaux qui permettent de bonifier la formation, d'accroître le réseautage et d'approfondir les apprentissages.

La première cohorte de la Classe des maîtres débutera le 1er mai 2022. Les entreprises touristiques peuvent en savoir plus sur le contenu des huit formations et s'inscrire dès maintenant en visitant la page web de l'Alliance.

Citations

« Une présence promotionnelle numérique et performante des entreprises est un incontournable tant pour inspirer le choix d'une destination que pour réserver et proposer des expériences adaptées aux besoins des voyageurs. La Classe des maîtres vise à aider les entreprises de toutes tailles à développer leurs compétences pour se distinguer dans un environnement fort concurrentiel. Elles pourront ainsi encore mieux tirer leur épingle du jeu et potentiellement augmenter leur chiffre d'affaires. Par la force de tous les joueurs, nous souhaitons que cette approche contribue à consolider, à court, moyen et long terme, la position concurrentielle du Québec comme destination touristique. »

Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec

À propos de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec est une organisation privée sans but lucratif qui fédère plus de 10 000 entreprises réunies au sein de 45 partenaires associatifs régionaux, sectoriels et affiliés. Elle représente les entreprises et les associations du secteur touristique pour propulser la performance de l'industrie tout en soutenant et en participant au développement de l'offre et à la mise en marché touristique de la destination. Depuis 2016, elle est le porte-voix de l'ensemble de l'industrie touristique québécoise.

