Maxwell exercera ses activités en tant qu'entreprise indépendante au sein du portefeuille de Clarios

GLENDALE, Wisconsin, 12 novembre 2025 CNW/ - Clarios, un chef de file mondial des solutions de stockage d'énergie à basse tension, a annoncé aujourd'hui son acquisition de Maxwell Technologies, un fabricant de cellules et de modules de supercondensateurs utilisés dans les applications de mobilité, de réseau et de distribution sur place, y compris pour les centres de données. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Cette mesure stratégique renforce la position de Clarios dans le domaine des solutions de stockage d'énergie à courte durée et à haute performance. Contrairement aux batteries conventionnelles, les supercondensateurs chargent et libèrent de l'énergie presque instantanément, ce qui est parfait pour stocker l'énergie excédentaire et soutenir les systèmes pendant les hausses soudaines de la demande en période de pointe. Les supercondensateurs offrent jusqu'à 1 million de cycles, fonctionnent à des températures extrêmes (-40 °C / -40 °F à +65 °C / 149 °F) et ne nécessitent ni entretien ni mesures d'atténuation des risques d'incendie. Voici les principaux avantages pour Clarios :

: soutient l'engagement de Clarios à bâtir une chaîne d'approvisionnement de supercondensateurs, pour soutenir sa clientèle de fabricants américains et mondiaux d'équipement d'origine. Adéquation stratégique : complète le leadership de Clarios en matière de circularité des batteries et de solutions à basse tension.

Maxwell Technologies met à contribution des décennies d'innovation dans les systèmes de supercondensateurs. Avec plus de 85 millions de cellules de supercondensateurs expédiées et des applications couvrant la production d'énergie aux États-Unis, la stabilisation du réseau, l'automobile, les transports et l'automatisation industrielle, la technologie de Maxwell améliore la capacité de Clarios à fournir des solutions de stockage d'énergie de prochaine génération.

« Les supercondensateurs de Maxwell sont conçus pour fournir aux clients des solutions de stockage d'énergie à haute puissance qui mettent l'accent sur la fiabilité, la sécurité et la longue durée de vie », a déclaré Mark Wallace, chef de la direction de Clarios. « Cette intégration renforce notre capacité à servir nos clients du secteur automobile et crée une occasion à long terme d'accroître notre présence dans les secteurs autres que l'automobile. Les relations clients existantes de Maxwell dans les secteurs des centres de données, des applications de réseau, et des applications militaires et industrielles seront entretenues activement sous la direction de Clarios. »

Clarios exploitera Maxwell Technologies en tant qu'unité commerciale indépendante basée aux États-Unis.

À propos de Clarios

Clarios est le leader mondial des technologies avancées de batterie basse tension pour la mobilité. Nos batteries et nos solutions intelligentes alimentent presque tous les types de véhicules et se trouvent dans une voiture sur trois sur la route aujourd'hui. Avec environ 18 000 employés répartis dans plus de 100 pays, nous apportons une expertise approfondie à nos partenaires du marché secondaire et aux équipementiers, ainsi que de la fiabilité, de la sécurité et du confort dans la vie quotidienne. Nous veillons à ce que 100 % de nos produits vendus soient recyclables, et nous recyclons 8 000 batteries par heure dans notre réseau.

À propos de Maxwell Technologies

Maxwell Technologies se spécialise dans le développement et la fabrication de produits de stockage d'énergie et de distribution d'électricité. Ses offres comprennent des supercondensateurs et d'autres solutions de stockage d'énergie pour un large éventail d'applications, comme : les automobiles, les centres de données, les applications de réseau, applications militaires et applications industrielles.

