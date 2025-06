L'entreprise étudie des sites aux États-Unis pour l'implantation d'un campus technologique de nouvelle génération spécialisé dans la production de nouveaux systèmes de supercondensateurs.

GLENDALE, Wisconsin, 17 juin 2025 /CNW/ -- Clarios, un chef de file mondial des solutions avancées de stockage d'énergie, a annoncé aujourd'hui qu'elle étudie des sites aux États-Unis pour l'implantation d'un campus technologique de nouvelle génération spécialisé dans la production de nouveaux systèmes de supercondensateurs.

Les supercondensateurs sont une technologie de stockage d'énergie avancée utilisée dans des applications de pointe, notamment les plateformes de véhicules de nouvelle génération fabriquées aux États-Unis, les centres de données d'intelligence artificielle (IA) et la technologie militaire avancée. Aujourd'hui, la production de supercondensateurs se fait principalement en Chine et très peu aux États-Unis.

Les plateformes de véhicules de nouvelle génération exigent des solutions avancées de stockage d'énergie à basse tension conçues pour produire des rafales de grande puissance. Les systèmes de supercondensateurs à basse tension sont idéaux pour les fonctions de sécurité critiques des véhicules, telles que la direction par câble et les systèmes de stabilité du châssis. Associés à des batteries AGM (Absorbent Glass Mat) Clarios de fabrication nationale, ils offrent une sécurité, des performances et une fiabilité accrues, tout en fournissant une redondance d'énergie essentielle.

« L'association innovante de notre technologie de supercondensateurs et des batteries AGM leaders sur le marché est la solution idéale pour le secteur de l'automobile et au-delà », a déclaré Mark Wallace, chef de la direction de Clarios. « Cette annonce élargit nos capacités de fabrication aux États-Unis afin de servir nos clients avec une technologie de pointe et de contribuer à sécuriser les chaînes d'approvisionnement aux États-Unis. »

Au-delà de la mobilité, Clarios entrevoit un potentiel à long terme pour ses solutions de supercondensateurs dans les centres de données d'intelligence artificielle, les réseaux électriques, les applications industrielles et de défense, ainsi que dans d'autres secteurs à forte demande.

Cette annonce marque la première étape de la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement nationale en supercondensateurs, comme le prévoit le plan d'investissement de Clarios dans la production d'énergie aux États-Unis, d'un montant de 6 milliards de dollars, dont 1 milliard est destiné aux technologies de nouvelle génération. Clarios est fière de stimuler l'innovation et de créer des emplois aux États-Unis grâce aux décrets de l'administration et aux crédits d'impôt fédéraux en faveur de la fabrication de pointe.

Clarios évalue activement les possibilités d'implantation dans les États où elle opère et prévoit d'annoncer un site dans le courant de l'année civile.

À propos de Clarios

Clarios est le leader mondial des technologies avancées de batterie basse tension pour la mobilité. Nos batteries et nos solutions intelligentes alimentent presque tous les types de véhicules et se trouvent dans une voiture sur trois sur la route aujourd'hui. Avec environ 18 000 employés répartis dans plus de 100 pays, nous apportons une expertise approfondie à nos partenaires du marché secondaire et aux équipementiers, ainsi que de la fiabilité, de la sécurité et du confort dans la vie quotidienne. Nous répondons aux besoins de la planète en mettant l'accent sur le développement durable, c'est-à-dire en faisant la promotion des meilleures pratiques de développement durable de leur catégorie et en les défendant à l'échelle de toute notre industrie. Nous veillons à ce que 100 % de nos produits vendus soient recyclables, et nous recyclons 8 000 batteries par heure dans notre réseau.

