Le nouveau produit de l'entreprise permet de réduire la marche au ralenti dans les véhicules commerciaux

Clarios Connected Services a signé un accord avec un exploitant européen de parcs de poids lourds, après avoir mené avec succès un projet pilote.

La solution réduit de 40 % les temps de marche au ralenti, améliorant l'efficacité du parc de véhicules.

Des économies annuelles de carburant de 1 300 EUR par véhicule sont prévues ainsi qu'une réduction de 2 500 kg des émissions de CO ₂ par véhicule.

La solution de Clarios sera proposée en Europe , au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Nord.

GLENDALE, Wisconsin, 5 décembre 2024 /CNW/ - Clarios, un leader mondial des technologies de pointe de batterie, vient d'annoncer que sa nouvelle unité commerciale Connected Services avait signé son premier accord commercial avec un opérateur de parc automobile européen pour un produit visant à réduire les temps de marche au ralenti des poids lourds. Conçue pour réduire au minimum la marche au ralenti inutile des moteurs, cette solution offre des avantages économiques et permet une réduction importante des émissions de CO₂.

Clarios Connected Services a été lancée lors de l'événement IAA Transportation à Hanovre, en Allemagne, puis mise à l'essai en collaboration avec un client de la flotte commerciale en Europe. Le programme pilote a permis de démontrer l'efficacité de la solution visant à réduire les temps de marche au ralenti. Compte tenu de ces résultats positifs, la solution est maintenant déployée sur d'autres véhicules du parc de véhicules du client.

« Cette étape importante souligne à quel point les solutions novatrices qui réduisent les coûts et contribuent à la durabilité sont recherchées », a déclaré Federico Morales-Zimmermann, vice-président et directeur général de la division Clients, produits et technologies mondiaux d'OE chez Clarios. « La solution permet non seulement de réaliser des économies sur les coûts de carburant, mais aussi de réduire considérablement les émissions, ce qui est une véritable victoire pour nos clients et pour l'environnement. »

De vraies économies et un impact environnemental tangible

En réduisant les temps de marche au ralenti, la solution réduit considérablement la consommation de carburant. Les données du projet pilote indiquent des économies qui pourraient atteindre 1 300 EUR par véhicule par an et des émissions de CO₂ qui pourraient être réduites d'environ 2 500 kg par véhicule par an. Ces économies, en plus de soutenir les objectifs environnementaux des clients et de réduire les coûts d'exploitation, soulignent également l'importance de surveiller le coût total de possession (CTP) pour les exploitants de camions. La solution constitue un levier positif important permettant d'optimiser les coûts de fonctionnement des flottes.

Une solution axée sur le client grâce à l'amélioration continue

Le succès de cette solution découle d'une collaboration harmonieuse à l'échelle de Clarios, avec des contributions de la part de nos collègues de Glendale, au Wisconsin, et de Hanovre, en Allemagne, et la mise à profit des commentaires réguliers de nos clients exploitant des flottes de camions. « Cette réalisation démontre le pouvoir du travail en tant qu'équipe unie au sein de Clarios », a déclaré Christina Yarnold, directrice de la gestion des produits pour la division Connected Services de Clarios. « En tirant parti de l'expertise de nos collègues de Glendale et de Hanovre, en travaillant en étroite collaboration avec l'équipe du marché secondaire et en interagissant directement avec notre client, nous avons été en mesure de développer et d'affiner rapidement une solution qui dépasse les attentes. Ensemble, nous offrons une technologie qui résout des problèmes réels, améliore l'expérience des conducteurs et contribue à un avenir plus durable. »

La solution a été continuellement peaufinée pour répondre aux besoins des clients, avec notamment des ajustements d'algorithmes pour mieux tenir compte des influences énergétiques des panneaux solaires et des systèmes hydrauliques. Elle a également été conçue pour maximiser les avantages des batteries Clarios AGM robustes vendues par VARTA Automotive dans la région EMOA.

Une analyse intelligente des données pour une efficacité et un confort accrus

Clarios Connected Services fournit aux exploitants de parcs de véhicules des renseignements en temps réel sur le rendement des batteries et des véhicules, contribuant à améliorer le confort des conducteurs et à gérer l'énergie efficacement. Pour les poids lourds avec cabine couchette, cette surveillance fiable est essentielle pour assurer le confort et la sécurité sans déchargement inattendu de la batterie.

Perspectives

Grâce à ses services connectés novateurs et à ses systèmes à batteries multiples, Clarios demeure à l'avant-garde de l'industrie des véhicules commerciaux. La plateforme permet aux exploitants de parcs de véhicules d'assurer l'avenir de leur approvisionnement énergétique grâce à des algorithmes avancés et à des analyses en temps réel, contribuant à la transformation numérique de l'industrie. Clarios prévoit que la nouvelle solution de réduction des temps de marche au ralenti sera largement disponible dans la région EMOA sous la marque VARTA Automotive d'ici 2025.

