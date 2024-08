LAVAL, QC, le 15 août 2024 /CNW/ - Clarins repousse encore les frontières de l'innovation anti-âge et réinvente l'emblématique Double Serum. La technologie Epi-ageing Defense est au cœur de cette 9e génération de soin révolutionnaire formulé de 27 ingrédients - 22 extraits de plantes, dont l'extrait de grand roseau de Provence et l'extrait de curcuma, combinés à 5 pures molécules actives. Clarins célébrera ce grand lancement mondial le 23 août 2024.

L'innovation permanente est l'un des piliers de la philosophie Clarins et s'incarne par-dessus tout avec l'iconique Double Serum. Véritable prodige de la science, le nouveau Double Serum a le pouvoir de changer le futur de la peau. La Recherche Clarins a capitalisé sur son unique expertise pour étudier l'épigénétique, un nouveau domaine de recherche révolutionnaire. En percevant le potentiel majeur de l'épigénétique et ses conséquences sur le futur de la peau, Clarins ouvre une nouvelle ère en matière d'anti-âge. À la suite d'une étude inédite réalisée sur plus de 60 femmes jumelles homozygotes, les résultats significatifs attestent que les changements épigénétiques dus à un style de vie déséquilibré peuvent considérablement accentuer les signes de l'âge. La recherche Clarins a nommé ce phénomène de vieillissement accéléré Epi-ageing.

Clarins a développé une nouvelle technologie de pointe guidée par la volonté de cibler les signes de l'âge induits par le style de vie et l'environnement ; la technologie Epi-ageing Defense. Cette innovante technologie présente dans le nouveau Double Serum augmente sa performance anti-âge et va encore plus loin en renforçant son action originelle sur les 5 fonctions vitales de la peau; la régénération, l'oxygénation, la protection, l'hydratation et la nutrition.

Au cœur de la technologie Epi-ageing Defense présente dans la 9e génération du Double Serum, une plante jamais utilisée en cosmétique : le grand roseau de Provence bio. Aussi résistant dans la nature que puissant pour la peau, la Recherche Clarins a prouvé que l'extrait de grand roseau de Provence bio aide à neutraliser 100% des modifications épigénétiques liées au style de vie.

Clarins continue d'améliorer et d'enrichir chaque formule pour être toujours plus près de la nature. Avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle, la nouvelle double formule intègre un maximum de naturalité et d'efficacité pour une beauté authentique.

À propos de Clarins

Groupe familial de cosmétiques mondial créé à Paris en 1954 par Jacques Courtin, Clarins innove depuis 70 ans au service d'une beauté responsable. Fruit d'une recherche permanente, ses produits à base de plantes formulés et fabriqués en France sont proposés dans plus de 150 pays à travers 20 000 points de ventes.

Avec près de 95% de ses ventes à l'export, Clarins est numéro 1 du soin en Europe et un acteur majeur de la beauté (soins et maquillage), du spa et du bien-être au niveau mondial. Le groupe a également développé la marque myBlend autour du concept de beauté globale fondé sur la synergie entre les soins ciblés, la nutri cosmétique et la beauty tech.

Le groupe Clarins compte plus de 8 000 collaborateurs répartis entre son siège à Paris, ses 28 filiales dans le monde, deux laboratoires de R&D et deux sites industriels en France.

Jonathan Zrihen, président et CEO, ainsi que deux directeurs généraux, le Dr Olivier Courtin et sa nièce Virginie Courtin, incarnant respectivement la deuxième et la troisième génération, dirigent ensemble cette entreprise familiale française qui a pour Raison d'être « Rendre la vie plus belle, transmettre un monde plus beau ». Un engagement qui se traduit par des produits composés à plus de 80% d'actifs d'origine naturelle et par de nombreuses initiatives en faveur de la préservation de la nature et du respect de l'humain.

Clarins T.R.U.S.T. est une première dans l'industrie cosmétique. Cette plateforme de traçabilité qui permet aux consommateurs d'accéder aux étapes de fabrications du produit, aux plantes et à leur origine géographique ainsi qu'aux coulisses et savoir-faire Clarins.

