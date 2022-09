Clarification à l'article du Devoir - Offre de service en francisation du MIFI en milieu de travail

MONTRÉAL, le 13 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Depuis 2015, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) a transféré au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) l'accompagnement des entreprises en francisation en milieu de travail. Le MTESS et la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) financent les entreprises et des regroupements d'entreprises qui souhaitent offrir des cours de français à leur personnel pendant les heures de travail. 675 entreprises sont présentement soutenues par le MTESS pour des activités de francisation en entreprises. Le MIFI offre, quant à lui, des cours gratuits aux travailleuses et travailleurs, en complémentarité avec les programmes du MTESS et de la CPMT.

Néanmoins, le MIFI a maintenu durant les dernières années quelques projets historiques de francisation en milieu de travail, dont celui avec Vêtements Peerless inc., où un professeur du MIFI assurait la prestation de cours au sein de l'entreprise.

La francisation en milieu de travail fera aussi partie de l'offre de services de Francisation Québec, qui sera en vigueur le 1er juin 2023, en vertu de la Loi sur la langue commune et officielle du Québec, le français (Loi 96). Le panier de services sera bonifié afin que des services diversifiés permettent de trouver des solutions aux différents besoins des travailleuses, des travailleurs et des entreprises.

Fait saillant :

Le MIFI continuera d'offrir des services à l'entreprise Peerless pour répondre aux besoins de francisation de ses travailleuses et travailleurs.

