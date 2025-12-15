LONGUEUIL, QC, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Civilia, entreprise québécoise reconnue pour ses solutions technologiques en matière de mobilité intelligente, annonce l'acquisition de Compilation Data Traffic, firme spécialisée depuis plus de 20 ans dans les relevés de circulation multimodaux.

Civilia franchit une nouvelle étape en réunissant deux expertises complémentaires afin de mieux répondre aux enjeux de mobilité. D'un côté, la capacité de Civilia à analyser et à valoriser de vastes volumes de données; de l'autre, la précision des mesures terrain recueillies par Data Traffic. Cette synergie permet d'enrichir encore davantage la plateforme Mobi.Suite, développée par Civilia, en misant sur une approche plus fluide et intégrée, axée sur la multimodalité et un transport plus intelligent.

Essentielle pour assurer la prospérité des collectivités, la mobilité urbaine fait face à des défis majeurs partout dans le monde. Au Québec, près de 43 % des GES proviennent du transport. Dans la région de Montréal seulement, la congestion engendre des coûts de plus de 6 milliards de dollars annuellement. Ce problème a des incidences réelles dans plusieurs grands centres, notamment Vancouver (35 % de perte de temps reliée à la congestion, 86 heures perdues par conducteur/an), Toronto (31 %, 77 heures/an) et Montréal (28 %, 70 heures/an). Face à de tels enjeux, Civilia met à la disposition des collectivités des services analytiques experts, offrant des solutions concrètes pour développer une mobilité multimodale durable appuyée sur des données empiriques de qualité.

Grâce à l'intégration de données actualisées sur le déplacement des véhicules, des autobus, des cyclistes et des piétons de Data Traffic, l'application Mobi.Suite offre une lecture entièrement intégrée de la mobilité sur un territoire. Les municipalités, les MRC, les sociétés de transport, les ministères et les firmes de génies pourront, pour la première fois, gérer à un seul et même endroit, l'ensemble des activités liées à la circulation routière, au transport collectif et aux modes actifs.

En intégrant l'ensemble des connaissances métier en transport, la plateforme permet aux clients de modéliser facilement différents scénarios multimodaux et d'obtenir des prévisions fiables en temps réel. Cette vision unifiée permet de comprendre plus facilement les enjeux, de comparer les différentes options et d'identifier rapidement les solutions les plus efficaces pour améliorer la fluidité, la sécurité et la performance des réseaux.

« Cette acquisition s'inscrit dans notre vision d'offrir une plateforme innovante répondant aux enjeux de mobilité durable. Elle confirme également notre position de leader au Québec en plus d'accélérer notre développement au Canada et à l'international », souligne Martin Choinière, ing., président-directeur général de Civilia.

Pour Stéphane Provost, président de Data Traffic, il s'agit de la continuité naturelle d'une collaboration de longue date qui va se poursuivre chez Civilia : « Nous avons toujours partagé le même objectif : offrir à nos clients une lecture claire de ce qui se passe sur leurs réseaux. En rejoignant Civilia, nos données gagnent en portée et en valeur, et nos clients bénéficieront de services additionnels en matière de planification afin de mieux anticiper et gérer les besoins en déplacements de la population ».

À propos de Civilia

Fondée en 2016, Civilia est un acteur incontournable des technologies innovantes appliquées au secteur des transports. Basée à Longueuil avec des équipes à Montréal, Québec et Toronto, l'entreprise accompagne plus d'une centaine de municipalités, MRC, sociétés de transport, firmes de génie et organisations publiques grâce à sa plateforme SaaS Mobi.Suite, qui combine expertise métier et intelligence artificielle. www.civilia.ca

À propos de Data Traffic

Fondée en 2005, Data Traffic est spécialisée dans les relevés de circulation multimodaux avec plus de 175 appareils de relevés de circulation et compte plus de 15 000 études de projets à son actif au Canada. L'entreprise est reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses données, essentielles à la planification urbaine et à la mobilité durable. www.datatraffic.ca

SOURCE Civilia

Informations : Marie-Lou Freymann, PRP, [email protected], (514) 690-8971