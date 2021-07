TORONTO, 21 juillet 2021 /CNW/ - KeyData Associates (« KeyData ») a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un partenariat avec CIVC Partners (« CIVC ») pour soutenir l'expansion et la forte croissance de l'entreprise dans le domaine des services de cybersécurité. KeyData, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, et qui a été fondé en 2005, s'est imposé comme le chef de file canadien des services de cybersécurité axés sur la sécurité de l'identité, y compris la gestion de l'accès, la gouvernance de l'identité et la gestion des comptes privilégiés. KeyData sert une clientèle de premier ordre en Amérique du Nord. Ce partenariat fournira à KeyData des capitaux et des ressources supplémentaires pour améliorer et étendre ses services de sécurité de l'identité aux services de cybersécurité adjacents, tant sur le plan organique que par le biais d'acquisitions stratégiques complémentaires. La fondatrice et chef de la direction, Rosa Caputo, demeurera une partie prenante importante et continuera à occuper le poste de directrice générale de KeyData.

KeyData offre la gamme complète des services de sécurité de l'identité, y compris les services de consultation et de stratégie, les évaluations, l'intégration des systèmes et les services gérés. Les experts de KeyData travaillent en étroite collaboration avec les clients pour les aider à réduire les risques pour leurs infrastructures essentielles, à protéger leurs « joyaux de la couronne » et leurs données sensibles contre les accès non autorisés et les cybermenaces, à faciliter la transformation numérique, à protéger la vie privée des citoyens et des consommateurs, ainsi qu'à répondre aux exigences en matière de réglementation et de gouvernance.

Rosa Caputo, fondatrice et directrice générale de KeyData, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de CIVC pour nous aider à accélérer notre croissance. CIVC est un investisseur actif depuis plus de 30 ans, et il sera un partenaire hautement stratégique dans le futur, alors que nous exécutons notre stratégie de croissance. »

J.D. Wright, associé chez CIVC, a ajouté : « KeyData est le chef de file incontesté au Canada en matière de services de sécurité de l'identité, avec un bilan exceptionnel en matière de satisfaction de la clientèle, de fidélisation de la clientèle et de profonde expertise technique. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en partenariat avec l'équipe de KeyData pour consolider davantage la position de chef de file de l'entreprise sur le marché. »

Le partenariat avec KeyData s'appuie sur l'expérience d'investissement de CIVC dans le secteur des services de TI. Les investissements précédents représentatifs comprennent iVision (fournisseurs de services gérés et de services-conseils en technologie pour les entreprises de moyenne envergure et les clients des entreprises) et CATI (fournisseur de services et de solutions de conception et d'ingénierie 3D).

Guggenheim Securities, LLC a agi à titre de conseiller financier auprès de CIVC. Stikeman Elliott LLP et Kirkland & Ellis LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de CIVC. McCarthy Tétrault LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de KeyData.

À propos de CIVC Partners, L.P.

CIVC Partners est une société de capital-investissement basée à Chicago qui investit dans des entreprises de moyenne envergure et à forte croissance dans les secteurs des services aux entreprises. Depuis 1989, l'équipe a investi plus de 1,8 milliard de dollars dans 69 sociétés de plateformes et investit actuellement dans le Fonds V de CIVC Partners. Pour en savoir plus sur CIVC Partners et ses sociétés de portefeuille, consultez le site www.civc.com .

À propos de KeyData Associates

Fondé en 2005 par Rosa Caputo, KeyData est l'un des importants fournisseurs de services de cybersécurité axés sur la gestion des accès privilégiés, la gestion de l'identité et de l'accès et la gestion de l'identité et de l'accès des consommateurs, à la fois sur place et en nuage. Avec des bureaux à Toronto, au Canada et à Boston, au Massachusetts, KeyData offre des services de conseil et de consultation, des services d'intégration de systèmes, des services gérés, des services d'identité basés sur le nuage et des services de formation. Il est également un revendeur des logiciels pour les technologies de pointe dans ce domaine. KeyData est reconnu pour sa solide équipe d'experts en cybersécurité, son expertise approfondie en matière de technique et de gestion des risques, ses méthodologies éprouvées, sa grande satisfaction et fidélité envers la clientèle, ainsi que sa clientèle nord-américaine de référence qui ont tous été des moteurs clés d'une croissance significative. Pour obtenir de plus amples renseignements et des témoignages de clients, consultez le site https://keydata.ca .

