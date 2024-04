CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - Lancement de nouveaux services afin d'améliorer l'accès aux soins en santé mentale au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 15 avril 2024 Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a procédé aujourd'hui à l'inauguration, sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, de trois mesures visant à diminuer le recours à l'hospitalisation des personnes nécessitant un accompagnement spécialisé en santé mentale. Ces trois mesures, qui découlent de l'un des axes du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 (PAISM), sont l'Unité d'intervention brève en psychiatrie (UIBP), l'hospitalisation psychiatrique à domicile et l'Équipe d'accompagnement bref dans la communauté (ABC). Leur mise sur pied est possible grâce au financement de l'Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM).

Hospitalisation psychiatrique à domicile

Ayant amorcé ses services en 2023, le traitement intensif bref à domicile (TIBD), ou hospitalisation psychiatrique à domicile, permet aux personnes présentant un épisode aigu découlant d'un trouble mental et nécessitant une hospitalisation de recevoir des soins à la maison de jour et de soir, 7 jours sur 7. Ce service offre à l'usager qui le souhaite la même qualité de soins qu'en milieu hospitalier, à hauteur de plusieurs visites par jour, en le maintenant dans son milieu de vie. L'intervention au domicile de la personne, qui se fait avec la supervision d'un psychiatre, accroît les possibilités d'offrir du soutien aux proches et favorise le maintien de l'autonomie et des liens sociaux.

Depuis le début du TIBD, près de 90% des personnes en ayant bénéficié n'ont pas eu à revenir à l'urgence.

L'Équipe d'accompagnement bref en santé mentale dans la communauté (ABC)

Depuis septembre dernier, la nouvelle Équipe d'accompagnement bref dans la communauté (ABC) fournit des services à des personnes en situation de crise en santé mentale qui se sont présentées à l'urgence ou qui sont susceptibles d'y recourir, à défaut d'avoir une réponse immédiate et adéquate à leurs besoins. Cette équipe clinique est composée de travailleurs sociaux, d'ergothérapeutes et d'une infirmière et offre un suivi psychosocial, bref et rapide, principalement dans le milieu de vie de la personne, selon une intensité adaptée à la situation. Les services sont offerts dans un maximum de 24 à 48 heures et visent la mise en place d'un filet de sécurité, la prévention de la crise ou encore sa résorption.

L'Unité d'intervention brève en psychiatrie (UIBP)

L'Unité d'intervention brève en psychiatrie (UIBP), située à l'Hôpital Notre-Dame, a pour mission d'offrir une réponse rapide et pertinente aux besoins psychiatriques urgents des adultes et des adolescents. Ces services sont notamment offerts aux personnes qui consultent à l'urgence pour des situations de crise en santé mentale et pour lesquelles un court séjour dans un milieu sécuritaire, offrant une surveillance 24 heures sur 24, est requis pour résorber la crise et permettre un retour dans le milieu de vie avec les services appropriés. L'UIBP est complémentaire à l'hospitalisation en psychiatrie.

Cette unité comprend quatre lits et est accessible 24 heures sur 24. Elle est composée d'une équipe d'environ 10 personnes composée de psychiatres, d'infirmières, de travailleurs sociaux, de préposés aux bénéficiaires et de pharmaciens.

Citation :

« Le déploiement d'alternatives à l'hospitalisation est une des mesures phares de notre Plan d'action en santé mentale et permet de rapprocher les soins des gens, de favoriser le maintien ou un retour rapide de la personne dans son milieu de vie, tout en prévenant les hospitalisations. Cela représente un changement de culture dans la prise en charge des personnes ayant besoin de soins et de services en santé mentale. On assure ainsi la sécurité physique et émotionnelle des personnes tout en évitant les admissions de longue durée ainsi que le phénomène des « portes tournantes ». Je veux remercier les équipes du CIUSSS Centre-Sud et de l'Hôpital Notre-Dame qui ont cru en la mise en place de ces nouveaux services. Leur expertise et leur dévouement sont une source de motivation. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

Faits saillants :

Les trois mesures inaugurées ont pour objectifs : de prévenir l'hospitalisation ou d'abréger celle-ci ainsi que de favoriser le maintien ou un retour rapide de la personne dans son milieu de vie; d'éliminer les processus hospitaliers parfois lourds et stigmatisants; de transférer l'expertise psychiatrique et les expertises biopsychosociales spécialisées dans la communauté, à différentes enseignes, dans les milieux de vie de la population afin de créer une nouvelle culture de soins.

Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal est l'un des sites pilotes en déploiement dans la province, en collaboration avec six autres établissements du réseau responsables de mettre en place des projets vitrines de plateaux de services intégrés spécialisés en santé mentale autour des urgences, financés par l'IPAM. Ces plateaux sont constitués des trois mesures énumérées ci-dessus.

Rappelons que le PAISM comprend des actions et des collaborations avec 10 ministères et organismes gouvernementaux et plusieurs autres partenaires. Il consacre un budget total de plus de 1,1 milliard $ à la santé mentale, dont 361 millions $ en nouveaux investissements. Il s'agit du premier plan d'action en santé mentale avec des investissements de cette envergure, qui contribuera entre autres à améliorer l'accès aux services, à offrir des soins axés sur le rétablissement et à favoriser l'implantation de meilleures pratiques.

