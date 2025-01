LOS ANGELES, TORONTO, NEW YORK, et MINNEAPOLIS, le 15 janv. 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) et City National Bank ont annoncé qu'elles verseraient un don de 3 millions de dollars US pour venir en aide aux personnes touchées par les incendies dévastateurs dans le sud de la Californie.

Ce don, qui comprend des contributions de City National Bank, de RBC et de RBC Fondation - É.-U., servira à appuyer l'American Red Cross, Community Build Inc., l'Entertainment Industry Foundation, l'International Medical Corps, Neighborhood Housing Services of Los Angeles County, United Way of Greater Los Angeles, West Angeles Community Development Corporation, World Central Kitchen et l'UCJG de la région métropolitaine de Los Angeles. Dans le cadre de cet engagement, RBC versera 250 000 $ au programme d'intervention en cas de catastrophe de l'American Red Cross (ARC), qui permet à l'ARC de se doter des systèmes et du matériel nécessaires pour répondre immédiatement aux catastrophes.

« Nos pensées vont aux dizaines de milliers de familles touchées, y compris aux clients, aux collègues et à leurs proches, ainsi qu'aux équipes d'intervention qui travaillent sans relâche pour lutter contre les incendies et apporter des secours, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. Nous continuerons de surveiller de près la situation et d'accorder la priorité à la sécurité de nos collègues tout en soutenant nos clients pendant cette période dévastatrice. »

« En tant que plus importante banque ayant son siège social à Los Angeles, nous sommes profondément touchés par cette tragédie. Nos clients, nos collègues et nos collectivités subissent une dévastation inimaginable, a affirmé Howard Hammond, président et chef de la direction de City National Bank. Nous sommes conscients d'avoir un rôle important à jouer pour répondre aux besoins immédiats à la suite de ces incendies et appuyer la reconstruction à long terme. »

En outre, City National Bank collabore étroitement avec les clients touchés pour évaluer leurs besoins particuliers en ces temps difficiles. Pour en savoir plus, rendez-vous à la page cnb.com/disaster.

En plus d'apporter des contributions à l'externe, RBC et City National Bank s'engagent à appuyer leurs employés touchés par les incendies au moyen d'une large gamme de programmes d'aide, notamment en octroyant des subventions libres d'impôt au titre du Fonds des collègues City National et en les aidant à faire face à des dépenses urgentes grâce à un nouveau programme d'intervention immédiate. De plus, RBC et City National Bank ont toutes deux lancé une campagne interne de dons, offrant aux employés la possibilité de contribuer directement aux cruciaux efforts de secours.

