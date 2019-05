Citoyens, représentants municipaux et organisations de l'agglomération de Longueuil participent à la dernière séance de consultation sur la modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles

BOUCHERVILLE, QC, le 27 mai 2019 /CNW Telbec/ - La commission de l'environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a tenu aujourd'hui à Boucherville la dernière séance de la consultation publique sur la modernisation de la gestion des matières résiduelles. À cette occasion, quatorze organisations et citoyens ont fait part aux commissaires de leurs commentaires et recommandations concernant le projet de modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR).

Au total, c'est plus de 50 intervenants qui se sont exprimés dans le cadre de ce processus de consultation. Le rapport de la commission sera publié fin juin et transmis à Recyc-Québec pour analyse et entrée en vigueur.

À Boucherville, de nombreux intervenants se sont prononcés en faveur de l'amélioration de la performance des centres de tri et de la consigne en proposant des investissements visant à moderniser les infrastructures de traitement. La plupart des participants ont plaidé pour l'élargissement de la consigne pour les contenants de verre et de plastique.



Pour plusieurs d'entre eux, la clé d'une gestion responsable des matières résiduelles réside dans la simplicité. La réduction des déchets et du plastique pourrait aussi être facilitée par le développement d'une plus grande offre de produits en vrac, par la promotion de l'écoconception chez les entreprises ainsi que par la disponibilité des équipements de récupération hors foyer.

Les participants étaient appelés à s'exprimer sur six éléments :

La réduction des quantités de contenants, emballages et imprimés La hausse des tarifs imposés aux entreprises qui mettent en marché des contenants, emballages et imprimés, en fonction du degré de recyclabilité des matériaux utilisés La réduction de l'utilisation du plastique La modernisation de la consigne Le contrôle des matières sortant des centres de tri L'intensification des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation

Liste des organisations qui ont présenté le 27 mai à Boucherville :

SAQ-Consigne

Agglomération de Longueuil

Mme Mary Pennefather

Association canadienne des boissons

M. Loïc Blancquaert

Québec Solidaire Marie-Victorin

M. Steve Laflamme

Mouvement Zéro Déchet Longueuil

Ciel et Terre

Mme Monique Rondeau et Mme France Lemieux

et Alerte Pétrole Rive-Sud

Mme Nicole Morin

La planète s'invite au Parlement -- Longueuil

Mme Marie Durand

Tous les mémoires présentés sont disponibles sur le site de la CMM : http://cmm.qc.ca/evenements/consultation-publique-sur-le-projet-de-modification-du-pmgmr-2015-2020/lieux-et-horaire-des-seances-de-consultation-publique/memoires-par-seance/

En savoir plus : http://cmm.qc.ca/fr/evenements/consultation-publique-sur-le-projet-de-modification-du-pmgmr-2015-2020/



À propos du PMGMR

La Communauté métropolitaine de Montréal adopte, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). Le PMGMR actuel a été adopté, conformément à la Loi en 2016, et s'applique aux 84 municipalités de la CMM.



À propos de la CMM

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4 millions de personnes réparties sur un territoire de plus de 4 360 km2. La Communauté exerce notamment des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

