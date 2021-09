OTTAWA, ON, le 28 sept. 2021 /CNW/ - Paiements Canada a annoncé aujourd'hui que Citi devient un participant à Lynx, le nouveau système de paiement de grande valeur du Canada lancé en août 2021 . Citi se joint à 16 autres institutions financières participantes qui ont pris part au lancement initial de Lynx.

En tant que participant à Lynx, Citi est maintenant en mesure de régler les paiements directement avec d'autres participants. En plus d'envoyer et de recevoir des paiements de grande valeur et urgents, comme un virement électronique pour l'achat d'une maison ou l'acquisition d'une entreprise, Citi et ses clients profiteront également des capacités améliorées de Lynx en matière de cybersécurité et de rapports financiers.

« Nous accueillons Citi comme notre premier nouveau participant à Lynx et nous nous réjouissons de la valeur ajoutée et des avantages que Citi pourra offrir à ses clients pour les aider à répondre à leurs besoins de paiement actuels et futurs, a déclaré Andrew McFarlane, directeur général de la modernisation à Paiements Canada. Dans le cadre de notre travail de modernisation de l'infrastructure des paiements du Canada, nous le faisons en gardant à l'esprit un accès élargi. L'ajout de nouveaux participants aux systèmes de paiement du Canada stimulera la concurrence et appuiera l'introduction de produits et d'expériences de paiement améliorés et nouveaux pour tous les Canadiens. »

« Citi est heureuse d'avoir participé aux projets de modernisation au Canada et d'être le premier nouveau participant de Lynx à témoigner de notre mission, qui est d'offrir à nos clients les services les plus sécuritaires, les plus rapides, les plus souples et les plus riches en données qui soient », souligne John Landry, directeur général et chef de la division Solutions de trésorerie et Financement du commerce international de Citi au Canada.

Lynx traite les paiements de grande valeur, dont le moment du règlement est crucial, par un règlement définitif en temps réel. Détenu et exploité par Paiements Canada et supervisé par la Banque du Canada, Lynx est désigné comme système de paiement d'importance systémique en vertu de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Lynx et sur la façon de participer au système, veuillez visiter le site paiements.ca .

À PROPOS DE PAIEMENTS CANADA

Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiement du Canada, Lynx et le Système automatisé de compensation et de règlement. Paiements Canada est responsable de l'infrastructure physique et des règlements administratifs, règles et normes connexes qui soutiennent ces systèmes. L'organisme a aussi le devoir de promouvoir l'efficacité, la sécurité et la solidité des systèmes de paiement du Canada tout en tenant compte des intérêts des utilisateurs finaux. En 2020, Paiements Canada a compensé et réglé plus de 107 billions de dollars, soit plus de 420 milliards de dollars chaque jour ouvrable. Les transactions traitées par ces systèmes comprennent les paiements par carte de débit, les débits préautorisés, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les chèques émis et reçus par les Canadiens et les entreprises canadiennes. Paiements Canada travaille en étroite collaboration avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiement du Canada afin que le pays et les entreprises canadiennes demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale.

À PROPOS DE CITI

Citi, chef de file des banques mondiales, compte environ 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et territoires. Citi offre aux particuliers, aux entreprises, aux gouvernements et aux institutions une large gamme de produits et de services financiers, notamment des services bancaires et de crédit aux particuliers, des services bancaires et d'investissement aux entreprises, du courtage en valeurs mobilières et des services transactionnels et de gestion de patrimoine.

Ayant des bureaux partout au pays, Citi exerce ses activités au Canada depuis 1919.

