Cirque Hors Piste présente Cirkaskina - Une première rencontre nationale en cirque social

Le cirque comme outil de transformation sociale auprès de jeunes marginalisés

MONTRÉAL, le 17 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Du 17 au 19 janvier 2020, Cirque Hors Piste présente Cirkaskina - la Rencontre nationale en cirque social. Dans un esprit de partage, 150 jeunes provenant de 17 communautés au Canada allant du Nunavik jusqu'à Vancouver, se rassembleront à Montréal pour cet évènement sans précédent. En plus de mettre en lumière les arts du cirque comme outil de transformation sociale, l'événement permettra à des jeunes en situation de précarité d'échanger, de partager des savoirs, de construire des liens, et de profiter d'espaces privilégiés pour s'exprimer.

« Nous croyons que les jeunes marginalisés ou à risque d'exclusion devraient pouvoir contribuer pleinement à leur communauté et l'enrichir par leur créativité et leur résilience. Nous voulons bâtir une société qui permet à tous ces jeunes de s'épanouir comme citoyens à part entière, puis pour nous, le cirque est un outil formidable qui nous permet de le faire, » s'est exprimée Karine Lavoie directrice de Cirque Hors Piste. « Le cirque est un outil d'intervention formidable qui permet notamment aux jeunes de s'épanouir et de trouver leur place au sein de la société ».

Spectacle à la Tohu le 17 janvier 2020 - Le grand public est invité à découvrir les impacts de l'approche novatrice du cirque social et la diversité des communautés qui la pratiquent en assistant à un spectacle haut en couleur, où les 150 jeunes participant à Cirkaskina monteront sur scène pour présenter une œuvre collective unique de cirque le 17 janvier en soirée.

Colloque scientifique - Le cirque social sous la loupe - Précédent la grande soirée publique, la journée du 17 janvier sera dédiée aux discussions et à la recherche dans le cadre d'un colloque scientifique portant sur l'impact du cirque social chez les jeunes. Porté par le Groupe montréalais de recherches en arts du cirque, l'Université Concordia, Jacinthe Rivard de l'Université de Montréal et Cirque Hors Piste, ce colloque représentera l'occasion idéale pour échanger sur les travaux relatifs aux pratiques actuelles et aux perspectives de renouveau du cirque social.

Les impacts de cette méthode d'intervention sont significatifs auprès de plusieurs groupes comme les jeunes à risque d'itinérance, ou en centres de détention ou encore les femmes victimes de violence. L'apprentissage de techniques de cirque permet à ces personnes d'augmenter leur confiance en soi et aux autres, d'acquérir des habiletés sociales et un esprit citoyen en plus d'exprimer leur créativité. Le médium circassien permet de développer des valeurs sociales fondamentales comme l'entraide, l'empathie, le sentiment d'appartenance et l'écoute. Fort d'une expertise développée et documentée depuis 20 ans, la communauté de cirque social s'est nettement élargie, comptant maintenant 500 organisations à l'échelle mondiale, dont 30 au Canada.

L'évènement Cirkaskina rassemblera une grande diversité de jeunes dont des autochtones et allochtones tout en mettant en lumière l'important potentiel d'impact de cette première rencontre. De plus, cet évènement met de l'avant le partenariat communautaire et artistique comme vecteur de développement social. Plus d'infos

À propos de Cirque Hors Piste

Cirque Hors Piste est un organisme de cirque social Montréalais utilise les arts du cirque pour proposer aux jeunes marginalisés ou à risque d'exclusion un parcours alternatif de développement personnel qui s'inscrit dans le mouvement global des arts pour le changement social. Champion de la collaboration, l'organisme base son action sur le partenariat inter-organisationnel depuis 22 ans. CHP agit à la fois sur le mieux-être individuel des participants et au bien-être collectif au sein de la communauté.

