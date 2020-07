MONTRÉAL, le 16 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Québecor annonce qu'elle ne participera pas au processus d'enchères judiciaires qui est maintenant pratiquement terminé dans le dossier de sauvetage du Cirque du Soleil. Cette décision survient à la veille de l'audition de la Cour supérieure du Québec devant statuer sur l'offre des créanciers. Québecor a entretenu de longues discussions avec le Groupe Houlihan Lokey, les conseillers des créanciers, avant qu'elle ne soit contrainte d'y mettre fin par la signature, à la demande du Cirque du Soleil, d'une entente de confidentialité.

Par contre, la direction de Québecor tient à souligner qu'elle souhaite ardemment contribuer à une proposition pour la relance du Cirque et ainsi mettre à profit, avec le groupe des créanciers, son expérience, son capital et son identité québécoise. L'objectif de Québecor demeure d'assurer la pérennité du Cirque et la continuation de sa réussite artistique en lui procurant les moyens de son succès financier.

