Circulation de la rougeole - La vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger

MONTRÉAL, le 4 mars 2024 /CNW/ - Alors que quelques cas de rougeole ont déjà été confirmés au Québec, il est important pour la population de s'assurer que sa vaccination est à jour afin de limiter les risques de propagation et la probabilité d'éclosions.

Le directeur national de santé publique, le docteur Luc Boileau, a fait le point aujourd'hui sur la situation, accompagné de la pédiatre, microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine et professeure titulaire à l'Université de Montréal), la docteure Caroline Quach-Than, et de la directrice régionale de santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin.

Le Québec connait actuellement une hausse du nombre de cas de rougeole. Les cas confirmés au cours des dernières semaines ne sont pas tous liés à des voyages. Dans un contexte probable de transmission du virus dans la communauté, les autorités de la Santé publique réitèrent qu'il est essentiel d'être bien protégé contre la rougeole.

Le docteur Boileau a rappelé l'importance de rester à l'affût des symptômes de la rougeole. Ces symptômes peuvent souvent, au début de la maladie, ressembler à ceux de la grippe ou du rhume, avant l'apparition de rougeurs au visage, puis sur le reste du corps. La période de contagiosité commence 4 jours avant l'éruption cutanée, et se poursuit jusqu'à 4 jours après.

Importance de la vaccination

Notons qu'au cours des années, la rougeole est plus rare en Amérique du Nord à cause de l'efficacité des campagnes de vaccination. Le vaccin est sûr, efficace, et demeure le meilleur moyen de se protéger contre la rougeole.

Afin d'être bien protégé, il est recommandé de vérifier que sa vaccination, et celle de ses proches, est bien à jour.

Selon le calendrier de vaccination du Québec, les enfants reçoivent le vaccin à 12 et 18 mois. Toutefois, le vaccin peut être administré, gratuitement, à tout âge.

La vaccination contre la rougeole est disponible partout au Québec, et notamment dans les points de services locaux (PSL). Il est possible de prendre rendez-vous sur le portail Clic Santé ou en composant le 1 877 644-4545. Des plages horaires réservées à la vaccination contre la rougeole seront d'ailleurs offertes dans la majorité des PSL. L'offre sera ajustée en continu en fonction de la demande.

Faits saillants :

La rougeole est l'une des maladies infectieuses les plus contagieuses. Environ 90% des personnes non vaccinées peuvent développer la maladie si elles ont été en contact avec une personne infectée.

Chaque cas de rougeole peut ainsi générer des dizaines de contacts potentiels. La population est invitée à consulter la liste des lieux potentiels d'exposition, incluant les spécifications quant aux dates et aux heures, qui est disponible au Québec.ca/rougeole .

La rougeole est causée par un virus qui voyage dans l'air, lorsqu'une personne infectée respire, tousse, éternue ou parle. Le risque de transmission persiste dans l'environnement un certain temps, même si la personne contagieuse a quitté les lieux.

Elle peut être à l'origine de complications graves, comme des encéphalites et des pneumonies.

Pour en savoir plus sur la rougeole et pour savoir qui est considéré comme protégé : Québec.ca/rougeole

Pour trouver un point de service local et les différents lieux de vaccination dans chacune des régions : Point de service local | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

