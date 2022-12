Circulation accrue de virus respiratoires - Le ministre Dubé fait le point sur la situation dans les urgences avant les Fêtes

GREENFIELD PARK, QC, le 21 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait le point aujourd'hui sur la situation dans les urgences du Québec et les efforts déployés afin d'offrir un meilleur accès aux soins et aux services pour la population à l'approche des Fêtes. La situation demeure difficile dans les urgences, notamment en raison d'une augmentation importante du nombre de visites pour la clientèle des enfants et des jeunes de 0 à 17 ans. Les équipes sur le terrain sont grandement sollicitées depuis plusieurs semaines et elles le seront d'autant plus durant la période des Fêtes.

« Un appel, un service » disponible partout au Québec

Pour faciliter l'accès aux soins des enfants, le service « Un appel, un service », destiné aux parents de la clientèle pédiatrique, est désormais disponible dans l'ensemble des régions du Québec. Cette initiative a d'abord été implantée dans le Grand Montréal. Dorénavant, les parents de partout au Québec peuvent composer le 811 et suivre les instructions vers la ligne pédiatrique, afin de recevoir les conseils d'une infirmière et d'être guidés vers l'obtention d'un rendez-vous. Il s'agit d'une solution efficace pour obtenir rapidement une consultation médicale pour leur enfant de 0 à 17 ans et qui permet également de désengorger les urgences.

Le déploiement de ce service à travers le Québec est rendu possible notamment grâce à 87 infirmières additionnelles, qui ont décidé de prêter main-forte, par l'entremise de Je contribue. L'appel à tous ayant porté ses fruits, leur apport pour venir prêter main-forte viendra en aide à de nombreux enfants. Les médecins de famille et les pédiatres sont également mobilisés afin de répondre à cette demande accrue, et des rendez-vous sont réservés spécifiquement pour la clientèle pédiatrique réorientée par la ligne pédiatrique. L'offre de rendez-vous des cliniques pédiatriques a d'ailleurs été bonifiée.

Autres options aux urgences

La période des Fêtes est une période de fort achalandage dans les urgences, conjuguée avec les vacances bien méritées du personnel. Afin de bonifier encore davantage l'accès à la première ligne, notons que plusieurs autres options que l'urgence sont accessibles. Le Guichet d'accès à la première ligne (GAP), pour toute personne n'ayant pas de médecin de famille, et la ligne pédiatrique, tous deux disponibles en composant le 811, permettent d'obtenir rapidement une consultation avec un professionnel de la santé au besoin. Plusieurs cliniques d'infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ont également ouvert leurs portes récemment. Cette initiative fait partie des mesures ciblées par la cellule de crise pour contrer la crise actuelle dans les urgences. Ces cliniques s'adressent aux usagers qui sont réorientés par le Guichet d'accès à la première ligne (GAP), par l'urgence ou par la ligne pédiatrique du 811. Notons que le ministre Dubé s'était engagé à ouvrir deux cliniques d'IPS, et qu'à ce jour, cinq cliniques ont ouvert leurs portes :

Hôpital Notre-Dame ;

; CLSC de Verdun ;

; Hôpital de Chicoutimi ;

; Laval (clinique-école IPS à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal);

(clinique-école IPS à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal); CLSC Olivier-Guimond.

Une équipe composée d'infirmières praticiennes spécialisées, d'infirmières cliniciennes et d'infirmières auxiliaires y prendra en charge les patients. Le déploiement des cliniques IPS permettra d'offrir une prise en charge efficace de problèmes de santé courants, aigus ou chroniques et de désengorger concrètement les urgences. Les IPS de ces cliniques ont l'occasion de jouer pleinement le rôle qui leur est dévolu et de développer leur plein potentiel. Elles peuvent répondre de manière autonome aux besoins des citoyens et ainsi contribuer à la fois au bien-être des citoyens qui ont besoin de soins, mais aussi soulager la pression sur nos urgences.

Vaccination

La meilleure façon de protéger les personnes plus vulnérables contre les nombreuses complications et conséquences de la COVID-19 et de l'influenza demeure la vaccination, surtout pour les personnes de 60 ans et plus. Rappelons que le vaccin contre l'influenza est dorénavant offert gratuitement et qu'il est possible d'obtenir les deux vaccins lors de la même prise de rendez-vous. Cette méthode de protection est efficace pour se protéger, protéger les autres et alléger la pression sur notre réseau de la santé.

Citation :

« On le sait tous, la situation dans les urgences demeurera difficile au cours des prochaines semaines. De nombreux efforts ont été déployés pour améliorer l'accès aux soins et aux services pour la population et plusieurs options sont disponibles. Je tiens à remercier tous les travailleurs et toutes les travailleuses du réseau qui seront présents auprès des personnes devant recevoir des soins et des services pendant la période des Fêtes. Je rappelle aussi que de limiter les risques de propagation des différents virus respiratoires est un moyen d'aider le personnel et de réduire la pression sur nos urgences. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

La population est invitée à redoubler de vigilance et à surveiller l'apparition de symptômes de maladies respiratoires. La Santé publique recommande plusieurs gestes simples afin de contribuer à diminuer les risques de contagion :

dans les lieux achalandés, sauf dans les écoles, porter un masque en tout temps;



en tout temps, laver ses mains pour éviter la propagation ;



en présence de fièvre, rester à la maison;



en présence de toux, de mal de gorge ou de congestion nasale, porter un masque jusqu'à la disparition des symptômes.

Ajoutons que la vaccination est la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres contre plusieurs maladies, notamment la COVID-19, la grippe et les infections à pneumocoques.

