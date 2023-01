Les Québécois sont invités à mieux connaître leurs voisins musulmans grâce à des événements culturels divers

MONTRÉAL, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - À l'approche du sixième anniversaire de l'attentat à la mosquée de Québec, les Québécois sont une fois de plus invités à participer à la Semaine de découverte des musulmans (SSM), pour favoriser l'entre-connaissance et la compréhension interculturelle.

La SSM se tiendra du mercredi 25 janvier au mardi 31 janvier et le lancement aura lieu le mercredi 25 janvier à 13 h à l'Hôtel de ville de Montréal (155, rue Notre-Dame Est, Montréal).

Le thème de cette année est « Le rapprochement comme rempart à l'islamophobie ».

Il y aura une forte composante interconfessionnelle et communautaire, avec la participation de membres de diverses communautés religieuses, ainsi que de dirigeants politiques et des universitaires, dont le philosophe de renommée mondiale Charles Taylor. Un hommage spécial sera rendu à la mémoire du Dr Bashar El Solh, l'un des fondateurs de la SSM.

Notons aussi que cette année marque la deuxième Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie, le 29 janvier.

« Nous avons le cœur brisé chaque fois que nous nous rappelons l'horrible attentat contre le Centre culturel islamique de Québec : six musulmans québécois ne sont jamais rentrés chez eux après avoir assisté aux prières du soir. Ce qui nous donne de l'espoir, c'est l'élan d'amour que nous continuons de ressentir de la part de nos concitoyens ».

« Cette Semaine vise à partager les contributions des musulmans québécois et à élargir notre compréhension du type de société que nous croyons être à portée de main - une société fondée sur l'équité et l'inclusion de tous», a déclaré Samira Laouni, présidente et cofondatrice de la SSM.

Cette année, avec des partenaires de Montréal, Laval, Longueuil, Gatineau, Brossard et Québec, la SSM propose une série d'activités en présentiel et en ligne, en français et en anglais, qui mettent en valeur la diversité des communautés musulmanes du Québec dans des domaines variés, notamment les arts, l'engagement civique, la justice climatique. Et comme chaque année, la SSM organise aussi une veillée le 29 janvier.

À propos de la Semaine de découverte des musulmans

La Semaine de découverte des musulmans (SSM) est une semaine annuelle de solidarité et d'échange au cours de laquelle des personnes de tous âges, de toutes origines et de toutes croyances sont invitées à découvrir les réalisations, les contributions, les aspirations et les préoccupations des Québécois de confession musulmane.

