Cinq priorités pour le centre-ville de Montréal

MONTRÉAL, le 24 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'importance stratégique du centre-ville de Montréal, en sa fonction de moteur économique, académique et culturel du Québec, requiert un statut officiel et des mécanismes clairs d'intervention pour assurer sa vitalité et sa compétitivité à long terme. C'est l'une des conclusions avancées par l'étude indépendante Notre centre-ville, source de fierté dévoilée aujourd'hui par la SDC Montréal centre-ville dans le cadre des travaux de l'Alliance pour le centre-ville.

L'étude recense les meilleures pratiques déployées dans plusieurs métropoles du monde pour appuyer le dynamisme de leur centre-ville. Pour guider la réalisation de l'étude, différents domaines d'intervention ont été identifiés :

La mise en valeur et l'entretien du domaine privé et public

La mobilité et le stationnement

La dynamisation de la trame commerciale

Le sentiment de sécurité et la propreté

L'animation du territoire

LA POURSUITE D'UNE MOBILISATION

Les solutions mises de l'avant dans cette étude ont pour objectif d'alimenter les travaux des tables de l'Alliance pour le centre-ville, amorcés en septembre dernier, et qui visent à prioriser des initiatives collaboratives concrètes pour assurer la vitalité durable du centre-ville dans un contexte post-pandémique.

« La métropole du Québec jouit d'un centre-ville de calibre mondial, c'est pourquoi il est essentiel de s'inspirer des meilleures pratiques déployées par les grandes métropoles dans leurs efforts de relance. Cette étude arrive à point alors que les travaux de l'Alliance pour le centre-ville, déjà bien amorcés, ont permis d'identifier certains constats qui corroborent les conclusions dévoilées aujourd'hui. Le centre-ville mérite des leviers d'intervention qui lui sont propres, à la hauteur de son poids économique, académique et culturel au Québec », affirme Glenn Castanheira, directeur général de Montréal centre-ville.

CINQ FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

Au-delà des bonnes pratiques recensées dans d'autres juridictions, l'étude fait ressortir les conditions gagnantes pour assurer le succès des initiatives qui visent à propulser l'essor du centre-ville de Montréal.

1. Un objectif clair

L'identification de cibles précises et d'indicateurs de performance est primordiale pour mobiliser les parties prenantes en vue de sa réussite.

2. Une vision 360°

Il est essentiel de tenir compte de toutes les facettes de chaque enjeu et d'identifier des leviers pour maximiser l'impact des efforts.

3. Une participation de tous les acteurs clés

Les solutions ne peuvent être imaginées et déployées par un seul organisme : leur mise en œuvre nécessite l'apport de nombreuses parties prenantes clés.

4. Une mobilisation de la population

La participation citoyenne joue un rôle important pour que les initiatives proposées soient pertinentes, acceptées et déployées avec succès. La société civile doit se sentir directement interpellée par l'état de son centre-ville.

5. Un porteur de ballon clairement identifié

Agissant comme personne-ressource pour les différents intervenants de l'initiative, le ou la leader coordonne les activités et sert de point de contact unique.

RECONNAISSANCE DE L'IMPORTANCE STRATÉGIQUE DU CENTRE-VILLE

Pour rallier la capacité d'action autour de ces objectifs, l'étude propose la création d'un plan d'action concerté et mis en œuvre par une entité multipartite et responsable du territoire. Celle-ci réunirait l'ensemble des acteurs clés du centre-ville afin de développer et réaliser des initiatives communes dont le leadership et l'imputabilité sont bien définis. Le développement du centre-ville, soutient l'étude, requiert une approche sur mesure et à la hauteur de son rôle névralgique pour la Métropole et l'ensemble du Québec.

« Nous sommes fiers de contribuer aux travaux de l'Alliance pour le centre-ville de la métropole par le biais de cette étude qui compare les meilleures pratiques observées dans le monde. Le contexte postpandémique que nous connaissons actuellement est une occasion unique de consolider de nouvelles façons de faire. Il est temps, plus que jamais, d'agir tous ensemble, afin de relancer le territoire de manière concertée et d'inscrire cette nouvelle approche comme une norme de développement pour le futur », affirme Félix-Antoine Jolicoeur, Président et fondateur d'IdéesFX.

À propos de Montréal centre-ville

Fondée en 1999, Montréal centre-ville est la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville de Montréal, un organisme à but non lucratif qui regroupe près de 5000 entreprises membres situées entre l'avenue Atwater et la rue Saint-Urbain et entre la rue Sherbrooke et la rue Saint-Antoine. Elle est la plus grande organisation du genre au Canada.

À propos de l'Alliance pour le centre-ville

L'Alliance pour le centre-ville de Montréal est une initiative de la SDC Montréal centre-ville réalisée grâce à l'appui financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec pour soutenir des initiatives visant à dynamiser le territoire. Issue d'un travail de concert entre une quarantaine d'acteurs décisionnels activement engagés auprès du centre-ville, cette alliance s'inscrit dans la volonté de pérenniser la mobilisation sans précédent s'étant organisée pendant la pandémie pour maintenir les atouts stratégiques du centre-ville à long terme.

