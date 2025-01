Cinq nouveaux chiens d'assistance judiciaire dans le cadre du tribunal spécialisé

QUÉBEC, le 10 janv. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'arrivée de cinq nouveaux chiens d'assistance judiciaire dans les districts de Trois-Rivières, Laval, Baie-Comeau, Bedford et Kamouraska dans le cadre du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale.

Mays est le chien d’assistance judiciaire dans le district de Trois-Rivières. Crédit photo : Maude Fortin, Fondation Mira. (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec) Les duos d’intervention sont composés de chiens provenant de la Fondation Mira et d’intervenantes spécialisées du Réseau des CAVAC. De gauche à droite : Roxanne Dubé et Mays (district de Trois-Rivières), Sophie Beauchamp et Voltigeur (district de Laval), Brenda Michaud et Joe (district de Kamouraska), Stéphanie Beaudry et Salto (district de Bedford), Roxanne Lamontagne et Tera (district de Baie-Comeau). Crédit photo : Maude Fortin, Fondation Mira. (Groupe CNW/Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec)

Ce programme est offert en collaboration avec le Réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) et la Fondation Mira. Il fait partie des nombreuses actions mises en place pour offrir un meilleur soutien et un meilleur accompagnement aux personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale durant leur parcours à travers le système de justice.

Celles-ci pourront ainsi bénéficier de la présence réconfortante et sécurisante de chiens d'assistance judiciaire lors de leur passage au tribunal, par exemple lors de leur témoignage à la cour.

Les chiens d'assistance judiciaire pourront se déplacer dans les palais de justice d'un même district judiciaire, selon les besoins des personnes victimes.

Depuis le lancement de l'expérience pilote en juin 2022, plus de 120 personnes victimes ont pu être accompagnées de Java et Falkor, les chiens d'assistance judiciaire présents dans les districts judiciaires de Beauharnois et de Drummondville.

Citations

« Grâce au tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, nous avons instauré un véritable changement de culture au sein du système de justice. Désormais, les personnes victimes sont au cœur du processus. La présence de chiens d'assistance judiciaire dans les palais de justice s'ajoute aux nombreuses mesures mises en place et contribue à favoriser un sentiment de confiance et de sécurité. Lorsque les personnes victimes se sentent prêtes à dénoncer et à porter plainte, il est primordial qu'elles puissent se sentir soutenues, écoutées et en sécurité tout au long de leur parcours dans le système de justice. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Nous sommes profondément reconnaissants envers le Réseau des CAVAC et le ministère de la Justice pour leur confiance. Cette collaboration met en lumière notre expertise et la qualité de la formation de nos chiens, qui sont entraînés avec soin pour répondre aux besoins spécifiques des victimes. Nous sommes immensément fiers de contribuer à ce projet porteur, qui représente un pas important vers une justice plus humaine et accessible. »

Nicolas St-Pierre, directeur général de la Fondation Mira

« Le Réseau des CAVAC accueille avec beaucoup d'enthousiasme la venue de cinq nouveaux compagnons à quatre pattes! Nous sommes très fiers de cette collaboration avec la Fondation Mira dont l'expertise, jumelée à celle de nos intervenants, présente les conditions idéales pour la réussite de ce projet novateur. À la lumière des bienfaits observés dans le cadre des projets de chiens d'assistance judiciaire déjà en cours, l'ajout de ce service dans plusieurs districts fera assurément une réelle différence pour les personnes victimes. »

Sophie Bergeron, coordonnatrice à l'implantation du tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale du Réseau des CAVAC.

À propos du tribunal spécialisé

La création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale constitue une mesure phare du rapport Rebâtir la confiance, déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale.

déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des personnes victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale. La Loi visant la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 26 novembre 2021.

a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 26 novembre 2021. Depuis l'adoption de la Loi, le tribunal spécialisé a été déployé dans 20 des 36 districts judiciaires du Québec :

Beauharnois , palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield (lancé le 25 mars 2022); Bedford , palais de justice de Granby (lancé le 4 avril 2022); Drummond , palais de justice de Drummondville (lancé le 8 avril 2022); Saint-Maurice , palais de justice de La Tuque (lancé le 19 avril 2022) et de Shawinigan (lancé le 4 mars 2024); Québec, palais de justice de Québec (lancé le 4 mai 2022); Laval , palais de justice de Laval (lancé le 29 juin 2022); Saint-François, palais de justice de Sherbrooke (lancé le 4 juillet 2022); Montmagny , palais de justice de Montmagny (lancé le 6 juillet 2022); Mégantic, palais de justice de Lac-Mégantic (lancé le 8 août 2022); Mingan, palais de justice de Sept-Îles (lancé le 25 août 2022); Alma, palais de justice d'Alma (lancé le 6 septembre 2023); Chicoutimi , palais de justice de Chicoutimi (lancé le 6 septembre 2023); Rimouski , palais de justice de Rimouski (lancé le 24 octobre 2023); Bonaventure, palais de justice de New Carlisle et point de service de Carleton -sur-Mer (lancé le 24 octobre 2023); Gaspé, palais de justice de Percé et point de service de Sainte-Anne-des-Monts (lancé le 24 octobre 2023); Kamouraska , palais de justice de Rivière-du-Loup (lancé le 21 novembre 2023); Richelieu , palais de justice de Sorel-Tracy (lancé le 23 septembre 2024); Saint-Hyacinthe , palais de justice de Saint-Hyacinthe (lancé le 24 septembre 2024); Beauce, palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce (lancé le 1er octobre 2024); Trois-Rivières, palais de justice de Trois-Rivières (lancé le 8 octobre 2024).

Depuis le 30 novembre 2024, les 20 projets pilotes de tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale sont désormais permanents.

À propos de la Fondation Mira

Mira poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), en leur fournissant gratuitement un chien entraîné pour répondre à leurs besoins. Depuis sa création en 1981, la Fondation Mira a remis près de 4000 chiens-guides et d'assistance à des personnes en quête d'une meilleure qualité de vie.

