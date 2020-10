Détaillant vendeur : Kiosque Place Longueuil, géré par l'Association de parents de l'enfance en difficulté, un organisme à but non lucratif (825, boulevard Saint-Laurent Ouest, Longueuil)

Les gagnants

Réjean Chaput et Thérèse Guillemette

Claude Lapointe

Gilles Paquette

Francine Perron

France Roy

Citation

« Je pense aux visages des gens que je vais gâter et je ne peux que sourire! » a confié la gagnante Francine Perron.

Réaction de la détaillante

« Il y a eu quelques cris parmi nous lorsque nous avons appris la nouvelle. Nous avons réagi avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Nous sommes un organisme à but non lucratif, et chaque sou est compté, donc cette somme de 84 359 $ va nous permettre de maintenir nos services », a affirmé Chantale Beaudoin, directrice générale de l'Association de parents de l'enfance en difficulté.

Vidéos

Une vidéo réalisée avec les gagnants a été diffusée sur la chaîne YouTube de Loto-Québec.

Cinq familles de la Montérégie se partagent un gros lot de 8 435 999 $ au Lotto 6/49

Une entrevue réalisée avec la détaillante a été diffusée sur la chaîne YouTube de Loto-Québec.

L'Association de parents de l'enfance en difficulté reçoit une commission de 1 %, soit 84 359 $

COVID-19 : comment réclamer son lot?

Afin de contribuer à l'effort collectif contre la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients ainsi que celle de ses employés, Loto-Québec a rouvert ses centres de paiement aux gagnants des bureaux de Montréal et de Québec sur rendez-vous seulement, pour la réclamation de lots de 10 000 $ ou plus. Dans la situation actuelle, la réclamation par la poste est le moyen le plus efficace et le plus sécuritaire de réclamer un lot de moins de 10 000 $. Les lots de 600 $ ou moins peuvent être réclamés chez l'un de nos détaillants.

Il est à noter que les gagnants qui sont détenteurs de billets physiques dont la date d'expiration se situe entre le 17 mars et le 17 septembre 2020 inclusivement bénéficient de six mois supplémentaires pour réclamer leur lot. Les modalités de paiement de lots remportés sur lotoquebec.com demeurent inchangées.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec a pour mission de gérer l'offre de jeux de hasard et d'argent de façon efficiente et responsable en favorisant l'ordre, la mesure et l'intérêt de la collectivité québécoise. Le divertissement est au cœur de ses activités. Du 1er janvier au 5 octobre 2020, Loto-Québec a versé 87 lots de 1 000 000 $ ou plus à la loterie. Les loteries Gagnant à vie et Grande Vie ont permis à 11 chanceux de mettre la main sur une rente à vie.

