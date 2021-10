Cinq expériences numériques immersives pour découvrir Montréal

Ces applications ont été réalisées suite à l'appel à projets Agir pour animer l'espace public : ludification de la ville, qui vise à donner un aspect ludique aux quartiers de Montréal, dans le cadre du plan de relance économique 2021 Agir maintenant pour préparer la relance.

Pour profiter de ces expériences numériques immersives, téléchargez l'application de votre choix et lancez-vous dans l'exploration de la ville.

Téléchargez les images des applications . Crédits photos:

Le Court -circuit de GrosJoueurs: GrosJoueurs

-circuit de GrosJoueurs: GrosJoueurs Échelles humaines : Dpt

Il était une fois... la biodiversité à Montréal : OHRIZON

MTL EXPLORE : Happy Hotels

PAUSE MTL : Ekumen

Entente Réflexe Montréal

Les projets ont été financés par l'entente Réflexe Montréal. Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements: Relations médias, Ville de Montréa, [email protected]

Liens connexes

https://montreal.ca/