Cineplex présente : Le roi du pop!

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex accueille des millions d'invités dans son réseau de cinémas et de destinations de restauration et de divertissement répartis d'un océan à l'autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique « CMN ») et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). L'entreprise exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »). Cineplex est également partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de fidélité axé sur le divertissement au Canada.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie environ 13 000 personnes dans ses bureaux canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez Cineplex.com ou téléchargez l'application Cineplex.

Aujourd'hui, Cineplex a présenté aux Canadiens Le roi du pop : un sac de maïs éclaté géant, équivalent à cinq sacs de maïs éclaté Cineplex de grand format. Disponible exclusivement par l'entremise de SkipTheDishes et Uber Eats, Le roi du pop contient du maïs éclaté dont la fraîcheur est garantie, et vient dans son propre sac refermable. Il est vendu au détail au prix de 25,99 $ plus les taxes applicables. Le roi du pop est une expérience de collation digne d'Instagram, et sera idéal pour toutes sortes de célébrations, comme les fêtes de jardin et les barbecues… sans oublier, bien sûr, les marathons de films à la maison!

