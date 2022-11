Cineplex organise des projections en direct de matchs de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™ couverts par TSN et RDS dans certains de ses cinémas du pays pour encourager l'équipe masculine de Canada Soccer

Les amateurs sont invités à se rassembler derrière le mot-clic #OuiCan dans 34 cinémas,

de St. John's à Vancouver

Tous les revenus provenant de la vente des billets pour ces projections seront versés

à Banques alimentaires Canada

TORONTO, le 25 nov. 2022 /CNW/ - (TSX: CGX) - Cineplex, chef de file dans le domaine du divertissement et des médias au Canada, est heureuse d'annoncer qu'elle s'est associée à TSN, CTV et RDS de Bell Média pour diffuser en direct sur grand écran les prochains matchs de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ mettant en vedette l'équipe nationale masculine de Canada Soccer.

Les partisans canadiens sont invités à se rassembler et à soutenir leur équipe nationale en direct sur grand écran, lorsqu'elle affrontera la Croatie (le 27 novembre à 11 h HAE) et le Maroc (le 1er décembre à 11 h HAE), pour une expérience immersive que seule Cineplex peut proposer. Les billets pour les matchs seront en vente en ligne sur Cineplex.com et en personne aux billetteries des cinémas participants dès demain midi (heure locale). Les partisans pourront se procurer le célèbre maïs éclaté Cineplex, ainsi que d'autres articles des comptoirs alimentaires, et, là où les lois provinciales sur les boissons alcoolisées le permettent, ils pourront également se procurer des boissons alcoolisées.

Les billets pour les projections de matchs de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™ dans les cinémas Cineplex coûtent 5 $ chacun, et tous les profits de la vente de ces billets seront versés à Banques alimentaires Canada pour l'aider à soutenir ses efforts de collecte alimentaire pour les Fêtes. Les cinémas participants comprennent :

Canada atlantique

Cinéma Cineplex Saint John ( Nouveau-Brunswick)

( Cinéma Cineplex Dartmouth Crossing (Nouvelle-Écosse)

Cinéma Banque Scotia Halifax (Nouvelle-Écosse)

Cinéma Banque Scotia St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador )

Québec

Cinéma Banque Scotia Montréal

Cinéma Cineplex Kirkland

Cinéma Cineplex Laval

Cinéma Cineplex Odeon Brossard et VIP

Cinéma Cineplex Odeon Sainte-Foy

Cinéma Starcité Gatineau

Cinéma Starcité Montréal

Ontario

Cinéma Cineplex Ancaster

Cinéma Cineplex Fairview Mall

Cinéma Cineplex Markham et VIP

Cinéma Cineplex Vaughan

Cinéma Cineplex Winston Churchill et VIP

Cinéma Cineplex Odeon Ajax

Cinéma Cineplex Odeon Eglinton Town Centre

Cinéma Cineplex Odeon Courtney Park

Cinéma Cineplex Odeon Niagara Square

Cinéma Cineplex Odeon Oshawa

Cinéma Cineplex Odeon South Keys

Cinéma Cineplex Odeon Westmount et VIP

Cinéma Galaxy Waterloo

Cinéma Banque Scotia Ottawa (anciennement SC Gloucester )

Cinéma Banque Scotia Toronto

Manitoba

Cinéma Banque Scotia Winnipeg

Alberta

Cinéma Cineplex North Edmonton et VIP

Cinéma Cineplex Odeon Crowfoot Crossing

Cinéma Cineplex Odeon South Edmonton

Colombie-Britannique

À propos de Cineplex

Cinéma Cineplex Coquitlam et VIP

Cinéma Cineplex Langley

Cinéma Banque Scotia Vancouver

Cinéma SilverCity Victoria

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et établissements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire en coentreprise de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

SOURCE Cineplex

Renseignements: Judy Lung, Directrice des communications, Cineplex, [email protected]