Cineplex Média numérique signe un contrat d'affichage numérique et de publicité avec Cominar au Québec

Des solutions d'affichage numérique et de supports de publicité hors foyer sont prévues pour cinq centres commerciaux de la région métropolitaine de Montréal, dont Alexis Nihon, le Mail Champlain et le Centre Rockland.

TORONTO, le 27 févr. 2024 /CNW/ - (TSX : CGX) - Cineplex Média numérique (CMN), une division de Cineplex, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie pour développer, installer et maintenir un réseau d'affichage numérique de pointe dans cinq centres commerciaux gérés par Cominar au Québec. Les ventes d'espaces publicitaires intérieurs seront exclusivement gérées par Cineplex Média, la division des ventes de médias de Cineplex. L'ajout des centres commerciaux de Cominar permet à Cineplex Média d'atteindre plus de 117 millions de clients par an dans la région métropolitaine de Montréal, et plus de 750 millions de clients par an dans l'ensemble du Canada.

Dans le cadre de ce partenariat, CMN exploitera un réseau de près de 40 écrans numériques dans cinq centres commerciaux appartenant à, et étant gérés par Cominar à Montréal, Laval, Brossard et Repentigny. Chaque propriété recevra une solution d'affichage personnalisée consistant en de grands écrans verticaux double face pour les médias publicitaires. Alexis Nihon, l'un des centres commerciaux les plus fréquentés de Montréal, se verra équipé d'un des plus grands écrans à DEL installés dans un centre commercial au Canada. Le nouveau réseau d'affichage numérique devrait être entièrement déployé cet été.

« Nous sommes ravis de travailler avec Cominar pour développer et exploiter une nouvelle solution numérique dans ses centres commerciaux afin d'améliorer le parcours du consommateur et d'impliquer les visiteurs de manière plus pertinente tout au long de leur visite », a déclaré Fab Stanghieri, vice-président directeur et directeur général, Médias, Cineplex. « Avec l'ajout des centres commerciaux de Cominar, nous augmentons notre portée dans la région métropolitaine de Montréal et nous étendons notre réseau de magasinage hors foyer à 94 centres commerciaux prestigieux du pays, y compris neuf des dix centres commerciaux les plus fréquentés au Canada ».

« L'entente avec Cineplex Média numérique s'inscrit dans notre ambition de développer des destinations d'avenir modernes et marquantes en créant des expériences sans égales, où les lieux d'avant deviennent des milieux de vie inspirants », poursuit Marie-Andrée Boutin, cheffe du développement et de l'exploitation, Cominar. « Nous sommes heureux d'intégrer ce vaste réseau d'affichage numérique dans nos destinations pour offrir du contenu bonifié et diversifié à nos communautés. »

