Cineplex fera appel de la décision du Tribunal de la concurrence

TORONTO, le 23 sept. 2024 /CNW/ - (TSX: CGX) - Cineplex, la plus importante entreprise de divertissement et de médias au Canada, a fait la déclaration suivante en réponse à la décision rendue par le Tribunal de la concurrence :

« L'amélioration de l'expérience de nos invités est pour nous une priorité, et notre engagement envers les consommateurs canadiens a toujours reposé sur le choix. Les frais de réservation en ligne sont un service facultatif à valeur ajoutée. Ils permettent aux spectateurs de savoir qu'ils disposent d'un billet et de connaître l'emplacement exact de leur siège avant même d'arriver au cinéma. Les frais de réservation en ligne sont présentés sur notre site Web et notre application mobile de manière claire et évidente.

Nous sommes consternés et en total désaccord avec la décision du Tribunal de la concurrence, et nous ferons appel devant la Cour d'appel fédérale, y compris en ce qui concerne la sanction administrative d'un montant de 39 millions de dollars. Précisons que cette décision n'a aucune incidence sur la poursuite de notre offre de ce service à valeur ajoutée aux consommateurs. Nous estimons que nos invités prennent leurs décisions d'achat en toute connaissance de cause, et nous maintenons que nos frais de réservation en ligne sont présentés d'une manière qui respecte pleinement l'esprit et la lettre de la loi ».

