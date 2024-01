Ce vendredi, les membres du programme Scène+ qui iront au cinéma et qui passeront des commandes auprès de Cineplex sur SkipTheDishes et Uber Eats recevront un sac de maïs éclaté gratuit

En 2023, les invités de Cineplex ont consommé 15 % de maïs éclaté en plus par rapport à l'année précédente, et les emplacements ont fait éclater 34 milliards de grains de maïs!

TORONTO, le 17 janv. 2024 /CNW/ - (TSX : CGX) - Le maïs éclaté est à l'honneur dans les cinémas Cineplex à l'occasion de la Journée internationale du popcorn du 19 janvier. Avec pas moins de 34 milliards de grains de maïs éclatés à son actif en 2023, Cineplex souligne l'événement en offrant aux cinéphiles un petit sac GRATUIT de son célèbre maïs éclaté et en mettant l'accent sur les délicieuses façons dont cette collation emblématique illumine l'expérience cinématographique de chacun, que ce soit lors d'une soirée en amoureux, d'un film en solo ou d'un moment passé en famille ou avec des amis.

Cineplex déroule le tapis rouge en offrant du maïs éclaté GRATUIT à l'occasion de la Journée internationale du popcorn du 19 janvier (Groupe CNW/Cineplex)

« Nous savons que le maïs éclaté est la véritable vedette lorsqu'il s'agit de créer des souvenirs au cinéma », a déclaré Sara Moore, vice-présidente directrice et directrice du marketing de Cineplex. « Chaque Journée internationale du popcorn, c'est devenu notre tradition de mettre en avant notre maïs éclaté au beurre, frais et délicieux, et de montrer qu'avec ses combinaisons de saveurs infinies, le maïs éclaté crée des moments de bonheur à partager chez Cineplex, quels que soient les gens qui nous accompagnent ou le film que l'on va voir. »

Les membres du programme Scène+ qui achètent un billet pour voir un film au cinéma le 19 janvier peuvent se rendre aux comptoirs alimentaires et scanner leur carte de membre pour recevoir un petit sac gratuit du célèbre maïs éclaté de Cineplex. Les invités peuvent personnaliser leur maïs éclaté en achetant des suppléments, et le déguster avec du beurre, mélangé à des assaisonnements ou à des friandises sucrées. Quelle que soit la manière dont on choisit de le déguster, le maïs éclaté est un véritable plaisir qui suscite joie et nostalgie.

À l'occasion de la Journée internationale du popcorn, les invités qui ne vont pas au cinéma ce jour-là et qui préfèrent passer une commande de nourriture Cineplex auprès de SkipTheDishes et d'Uber Eats recevront un sac de maïs éclaté gratuit avec leur commande. Pour recevoir un sac de maïs éclaté gratuit, il suffit de télécharger l'application SkipTheDishes ou Uber Eats, de rechercher « Cineplex » et de commander sa nourriture Cineplex préférée, et un sac de maïs éclaté de petit format sera automatiquement ajouté à la commande. Pour en savoir plus sur cette offre exclusive, cliquez ici.

En tant que la plus importante destination de cinéma au pays, Cineplex adore l'idée de permettre aux amoureux du cinéma de continuer à créer des souvenirs au cinéma et donner au maïs éclaté le rôle de vedette qu'il mérite en cette délicieuse journée. 34 milliards de grains de maïs ont été éclatés dans les cinémas Cineplex en 2023 pour répondre à la demande insatiable des Canadiens pour notre collation emblématique, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente. Si le beurre a été l'assaisonnement le plus populaire des invités de Cineplex en 2023, avec plus de 6,5 millions de maïs éclatés garnis de beurre véritable, les amoureux du cinéma se sont également laissés tenter par d'autres assaisonnements. Les choix les plus fréquents étaient le cornichon à l'aneth, le cheddar blanc et le ketchup.

Cineplex invite les Canadiens à participer à la Journée internationale du popcorn sur leurs réseaux sociaux le 19 janvier en utilisant le mot-clic #NationalPopcornDay, de même que sur les réseaux sociaux de Cineplex sur Facebook ( Facebook.com/CinemasCineplex ), X [anciennement connu sous le nom de Twitter] ( @CinemasCineplex ) ou Instagram ( @CinemasCineplex ), quelle que soit leur façon de célébrer et de se régaler de maïs éclaté.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »), ainsi qu'un nouveau concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com .

SOURCE Cineplex

