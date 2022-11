Waterstone Human Capital récompense Cineplex en tant que meilleure organisation canadienne de sa catégorie en lui décernant le prix pour la quatrième fois

TORONTO, le 24 nov. 2022 /CNW/ - (TSX : CGX) - Cineplex, une entreprise de premier plan dans le domaine du divertissement et des médias, est fière d'annoncer qu'elle a été intronisée au temple de la renommée des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (programme Canada's Most Admired Corporate CulturesMC) de Waterstone Human Capital. Depuis près de deux décennies, le programme célèbre les organisations canadiennes dont la culture favorise le rendement et permet de maintenir un avantage concurrentiel. Avec trois prix remportés précédemment, ce quatrième prix consolide la position de Cineplex en tant que membre du temple de la renommée.

Cineplex célèbre son intronisation au temple de la renommée des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada (Groupe CNW/Cineplex)

« Ce prix valide ce que je sais depuis longtemps, à savoir que nous avons la meilleure équipe de l'industrie », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Nous travaillons sans relâche pour favoriser une culture d'inclusion, de collaboration et d'apprentissage, et nos valeurs d'entreprise de travail d'équipe, d'innovation et d'excellence guident véritablement notre façon de travailler ensemble au sein de Cineplex. C'est ce dévouement qui fait avancer notre entreprise, et je ne saurais être plus fier de notre équipe pour ce prix et cette intronisation au temple de la renommée. »

« Chez Waterstone, nous croyons que la culture d'entreprise est le moteur du rendement et qu'elle est le plus grand atout d'une organisation », déclare Marty Parker, président et chef de la direction de Waterstone Human Capital et président du programme Canada's Most Admired Corporate CulturesMC. « Les lauréats de 2022 démontrent que le fait de placer la culture au centre de la stratégie de l'entreprise stimule la croissance et accélère le rendement. Ces lauréats façonnent activement des cultures de haut rendement qui génèrent des résultats extraordinaires et servent d'inspiration à ceux qui veulent faire de même. »

L'équipe Cineplex est animée par une passion unique d'offrir des expériences exceptionnelles. Avec plus de 10 000 employés dans toute l'Amérique du Nord, l'entreprise propose une variété de postes, tant pour les personnes qui débutent dans le monde du travail, que pour celles qui ont plus d'expérience professionnelle. Reconnue pour ses postes convoités dans le domaine du divertissement et des médias, Cineplex propose également des perspectives de carrière stimulantes au sein de ses emplacements partout au Canada - les cinémas Cineplex, les emplacements The Rec Room et Playdium - dans une gamme de services comprenant la restauration et l'accueil, les jeux, les médias numériques, les données et l'analyse, les technologies novatrices, les ressources humaines, le marketing, le commerce électronique, l'immobilier, le numérique, la technologie, et plus encore.

Les organisations lauréates du prix des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada ont été choisies après la soumission d'un dossier détaillé et en fonction d'un processus d'entrevue rigoureux. Cineplex et les autres entreprises nommées en 2022 célébreront cet honneur lors de l'événement Canada's Most Admired Summit and Awards (Sommet de la culture d'entreprise) qui aura lieu au mois de mars à Toronto. Pour consulter la liste complète des lauréats, visitez le site Waterstonehc.com. Pour plus de précisions sur la façon de rejoindre l'équipe Cineplex, visitez son site de carrières.

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et établissements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »). Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Offrant un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités, Cineplex est partenaire en coentreprise de Scène+, le plus important programme de récompenses axé sur le divertissement au Canada.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

