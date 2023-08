Cineplex célèbre des résultats historiques au box-office, y compris le meilleur box-office de juillet et le deuxième mois le plus fructueux de son histoire

Plus de 6,8 millions d'invités dans tout le pays ont assisté à des superproductions estivales sur grand écran au mois de juillet

TORONTO, le 1er août 2023 /CNW/ - (TSX: CGX) - Cineplex, une importante entreprise de divertissement et de médias au Canada, a annoncé aujourd'hui qu'elle venait d'enregistrer ses meilleures recettes de juillet de tous les temps, dépassant les 86 millions de dollars de recettes nettes au box-office. En outre, Cineplex a réalisé le deuxième mois le plus fructueux de son existence après celui de décembre 2015 qui comprenait les résultats de la sortie du film Star Wars : Le réveil de la force. Ces records remarquables soulignent une fois de plus que la demande de contenu original et captivant sur grand écran est plus forte que jamais, Cineplex ayant accueilli plus de 6,8 millions d'invités à l'échelle nationale en juillet. Et ce même mois, Cineplex a réalisé son deuxième meilleur mois de recettes au box-office des expériences à valeur ajoutée de tous les temps, grâce, entre autres, aux films Oppenheimer et Barbie tant attendus.

Le succès du mois au box-office est attribuable en grande partie aux succès durables de Barbie et d'Oppenheimer. D'une semaine à l'autre, la fréquentation de l'expérience « Barbenheimer » est demeurée forte, l'enthousiasme des consommateurs continuant à alimenter l'élan de ces films. Alors que Barbie a généré la plus forte fréquentation de juillet dans les cinémas Cineplex à l'échelle nationale, Oppenheimer et Mission : Impossible - Bilan mortel (première partie) le suivent de près, respectivement en deuxième et troisième positions, avec le film international, Carry On Jatta 3 bouclant le palmarès des dix films les plus populaires.

« Notre chiffre d'affaires record du mois de juillet démontre le désir des cinéphiles de voir des films dans un environnement social, sur des écrans géants, et enveloppés d'un son puissant créant une expérience qui ne peut être reproduite à la maison. Cela témoigne une fois de plus de la force de l'industrie de l'exploitation des salles de cinéma. Nous sommes ravis de ces résultats remarquables et d'avoir accueilli plus d'un sixième de la population canadienne dans nos cinémas le mois dernier, grâce à des contenus uniques, attrayants et diversifiés », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Nous sommes fiers d'avoir surpassé les autres exploitants nord-américains en réalisant une excellente deuxième semaine au box-office, en partie grâce à l'exploitation de données en temps réel qui nous permettent de mieux comprendre les habitudes des Canadiens en matière de cinéma et de personnaliser les visites de nos invités et en leur offrant des expériences inoubliables. »

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »), ainsi qu'un nouveau concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion). L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.

Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

