Cineplex annonce la vente stratégique du Groupe de divertissement Player One

L'entreprise récupère la valeur de la vente d'actifs non essentiels pour renforcer son bilan

TORONTO, le 22 nov. 2023 /CNW/ - (TSX: CGX) - Cineplex Inc., la plus importante entreprise de divertissement et de médias au Canada, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif avec OpenGate Capital (« OpenGate ») pour la vente de Player One Amusement Group (« P1AG »), sa division de solutions de divertissement.

OpenGate acquerra la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de P1AG pour un prix d'achat total de 155 millions de dollars au comptant, sous réserve de certains rajustements habituels après la clôture (la « transaction »). La transaction permet de dégager une valeur considérable pour Cineplex et ses parties prenantes, tout en fournissant des liquidités immédiates pour le remboursement du produit net de la facilité de crédit de l'entreprise. La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'année 2024, sous réserve de l'approbation des organismes réglementaires et autres conditions de clôture habituelles. Dans le cadre de la transaction, P1AG a conclu un accord à long terme pour continuer à assurer la distribution et l'entretien de produits de divertissement dans les cinémas et les destinations de restauration et de divertissement de Cineplex.

« Nous sommes fiers d'avoir développé l'activité de P1AG par différentes acquisitions et une croissance organique pour en faire un leader nord-américain des solutions de divertissement avec des résultats solides et cohérents, surtout au sortir de la pandémie. Alors que nous continuons à nous concentrer sur notre plan de croissance, la stratégie de cession de P1AG nous permet de renforcer notre bilan », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Nous remercions les employés talentueux de P1AG et nous serons heureux de continuer à travailler avec eux à titre de partenaire commercial et fournisseur de Cineplex à l'avenir. »

La Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD sont les conseillers financiers de Cineplex, et Goodmans LLP est le conseiller juridique de l'entreprise dans le cadre de la transaction.

