Cineplex annonce l'arrivée du premier emplacement The Rec Room au Québec et du nouveau cinéma VIP à Royalmount à Montréal

« Alors que les cinéphiles québécois connaissent déjà l'expérience des cinémas VIP, l'emplacement The Rec Room sera un nouveau terrain de jeu où les clients pourront manger, boire et s'amuser, et nous sommes très heureux d'annoncer l'ouverture de notre premier emplacement au Québec, à Royalmount à Montréal », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Je tiens à remercier la vice-première ministre et ministre responsable de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbault, car l'annonce d'aujourd'hui est le résultat direct des récentes modifications réglementaires menées par la ministre et son équipe. »

Emplacement The Rec Room à Royalmount

Avec une surface d'environ 40 000 pieds carrés sur deux étages, et une terrasse extérieure, l'emplacement The Rec Room à Royalmount offrira un équilibre parfait entre nourriture et divertissement. Environ la moitié de l'espace sera consacré à la restauration et au divertissement en direct, tandis que l'autre moitié sera consacrée aux jeux et aux attractions. Avec ses nombreuses options de restauration, l'emplacement The Rec Room proposera quelque chose pour tous, y compris une salle à manger décontractée haut de gamme proposant un assortiment de plats artisanaux à partager et un service de restauration rapide permettant aux clients de commander un assortiment de plats délicieux pendant qu'ils jouent. Le nouvel emplacement très attendu comprendra également plusieurs bars offrant un assortiment de bières artisanales, de vins et de cocktails spéciaux. Avec des salles à manger privées pour les célébrations, les réunions, les activités de développement de l'esprit d'équipe, les événements d'entreprise et les fêtes, l'emplacement The Rec Room sera l'endroit idéal pour réserver des événements privés.

En plus d'offrir des plats et des boissons de qualité, The Rec Room sera équipe d'une vaste zone d'attractions où les joueurs de tous âges pourront jouer à plus de 100 jeux de divertissement, et gagner des crédits à échanger contre une variété de prix formidables. Les invités pourront jouer aux jeux classiques comme le hockey sur coussin d'air, le billard, le tennis de table et les quilles, ou profiter des dernières expériences de réalité virtuelle immersives. L'emplacement The Rec Room à Royalmount comportera également un espace de spectacle, où les invités pourront assister en direct à des concerts et à d'autres spectacles musicaux, voir des humoristes, participer à des jeux-questionnaires et à des karaokés, et danser sur la musique d'un DJ. Enfin, le nouveau complexe offrira une expérience d'invité globale intégrant les technologies les plus récentes, associée à SCÈNE, le programme de récompenses de divertissement de premier plan du Canada.

Cinéma VIP

Situé à quelques pas de l'emplacement The Rec Room, le nouveau cinéma VIP à Royalmount comprendra cinq salles de luxe où les cinéphiles ayant l'âge de consommer de l'alcool pourront se détendre dans des fauteuils inclinables confortables et se faire servir leurs commandes de nourriture et de boissons (alcoolisées ou non) directement à leur siège. Le nouveau cinéma disposera également d'un salon avec permis d'alcool où les invités pourront socialiser avec leurs amis et savourer des boissons et des plats délicieux avant et après le film. Les invités pourront choisir parmi un menu varié comprenant des salades, des hamburgers, des pizzas artisanales, des plats végétariens, des desserts savoureux, et un large choix de cocktails artisanaux, de vins et de bières artisanales. Le menu du cinéma VIP comprendra également le maïs éclaté bien connu de Cineplex, ainsi que d'autres articles classiques de nos comptoirs alimentaires.

« Nous sommes ravis d'être un partenaire de choix pour Cineplex, une entreprise reconnue dans tout le pays pour ses expériences novatrices. La décision de Cineplex de choisir Royalmount pour le lancement au Québec de son premier emplacement The Rec Room - une expérience culinaire et de divertissement unique en son genre - témoigne de sa confiance en cette destination de choix pour fournir des expériences uniques, nouvelles et emballantes à Montréal », a déclaré Claude Marcotte, vice-président exécutif et associé de Carbonleo. « Grâce à la culture vibrante et à l'assortiment des meilleures attractions dans sa catégorie apportés par The Rec Room et le cinéma VIP, Royalmount constituera un pôle urbain qui complètera à merveille le profil déjà dynamique de la ville. »

Situés dans la ville de Mont-Royal, à l'intersection des autoroutes 15 et 40, l'emplacement The Rec Room et le cinéma VIP à Royalmount seront construits avec le soutien de Carbonleo dans le cadre de son nouveau projet durable visionnaire et éco-élégant pour Montréal. La construction des deux complexes devrait commencer en 2021, avec un objectif d'ouverture prévu pour 2022.

Cineplex exploite actuellement 165 cinémas au Canada, y compris 20 cinémas traditionnels et un cinéma VIP au Québec. Le cinéma Cineplex Odeon Brossard et VIP est le premier cinéma avec une aile VIP de la province, et a ouvert ses portes en 2012. Cette aile constitue une option de divertissement prisée des cinéphiles ayant l'âge de consommer de l'alcool. Cineplex exploite en outre sept emplacements The Rec Room au Canada, y compris à South Edmonton (AB), West Edmonton Mall (AB), Calgary (AB), Toronto (ON), London (ON), Mississauga (ON) et St. John's (T.-N.-L.). De nouveaux emplacements ouvriront bientôt leurs portes à Burnaby (C.-B.), Winnipeg (MB), Barrie (ON) et Vancouver (C.-B.).

À propos de Cineplex

Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Chef de file dans le secteur du divertissement et des médias, Cineplex accueille plus de 70 millions d'invités dans son réseau de cinémas et de destinations de restauration et de divertissement répartis d'un océan à l'autre. Cineplex exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), du service alimentaire, de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique), des solutions de divertissement (Player One Amusement Group), de même qu'une plateforme de sports électronique destinée aux joueurs passionnés dotés d'un esprit de compétition (WorldGaming.com). L'entreprise exploite aussi les nouveaux complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room, et ouvrira en outre des complexes de sport et de divertissement (Topgolf) dans tout le Canada. Cineplex est également partenaire en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de fidélité axé sur le divertissement au Canada.



Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie environ 13 000 personnes dans ses bureaux canadiens et américains. Pour en apprendre davantage, consultez Cineplex.com ou téléchargez l'application Cineplex.

À propos de Carbonleo

Carbonleo est avant tout un bâtisseur d'expériences. Avec le succès de ses précédents projets à usage mixte innovants, Carbonleo se consacre à la revitalisation de Montréal et à la création d'une gamme de projets prometteurs et remarquables de grande valeur, qui s'intègrent parfaitement aux régions dans lesquelles ils prennent vie. Fondée en 2012, Carbonleo est une entreprise de développement et de gestion immobilière basée au Québec, qui a lancé une approche progressive, humaine, vibrante et fortement orientée sur l'expérience. Inspirée par les plus grands créateurs et les meilleures pratiques internationales, Carbonleo développe des projets immobiliers qui répondent aux aspirations des consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Elle compte plus de 70 employés et offre à ses actionnaires une créativité incomparable ainsi qu'une expertise opérationnelle exceptionnelle. L'entreprise a déjà de nombreux projets dans son portefeuille, dont le Quartier DIX30MC, RoyalmountMC, ainsi que l'hôtel et les résidences privées Four Seasons Montréal.

www.carbonleo.com

