À l'initiative du président et chef de la direction des Cinémas Guzzo, M. Vincenzo Guzzo, et en collaboration avec la Fondation Mgr Arthur Deschênes, des milliers de personnes auront l'occasion de voir gratuitement la diffusion du grand rassemblement et de la messe qui se tiendra à la basilique de Sainte-Anne de Beaupré, le 28 juillet prochain, à 10 h. Plus de 15 000 personnes seront rassemblées pour l'événement, notamment des membres des Premières Nations, des Métis et des Inuits, survivants et victimes des pensionnats autochtones et leurs familles.