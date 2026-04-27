La chaîne de cinémas révolutionne le marché avec son expérience primée CinéStarz Deluxe

MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Ciné Starz Cinemas, l'un des principaux exploitants de salles de cinéma indépendantes au Canada, annonce l'ouverture de son tout nouveau cinéma Deluxe, le CinéStarz Deluxe Lacordaire, dans le quartier Saint-Léonard de Montréal.

Ce cinéma marque la quatrième acquisition de salles de cinéma au cours de l'année écoulée pour Ciné Starz Cinemas, qui accélère son expansion au Québec et en Ontario.

« Ciné Starz reste un pilier incontournable de l'industrie du divertissement à Montréal, » déclare Bruce Gurberg, PDG de Ciné Starz. « Nous sommes impatients de dynamiser l'activité économique de la région de Saint-Léonard grâce au CinéStarz Deluxe Lacordaire. »

Le nouveau site Ciné Starz Deluxe Lacordaire est actuellement en rénovation. Il est prévu d'y installer des sièges luxueux entièrement inclinables avec repose-pieds allongés, des écrans et un système audio à la pointe de la technologie, une offre de restauration variée et une nouvelle salle de jeux haut de gamme.

Il poursuit : « Plus que jamais, les cinémas restent un pôle culturel incontournable. La mission de Ciné Starz n'est pas seulement d'offrir aux communautés un lieu où aller voir des films, mais aussi d'en faire une expérience Deluxe unique en son genre, tout en restant abordable. »

L'approche axée sur la communauté de Ciné Starz et son engagement de longue date en faveur d'un service à la clientèle d'excellence constitueront un autre point fort de ce cinéma.

« Nous sommes fiers de l'excellence de notre service à la clientèle », ajoute Gurberg. « Nos responsables et notre personnel ont vraiment à cœur de satisfaire nos clients, et cela se reflète dans les solides communautés de cinéphiles que nous avons su créer à travers le Québec et l'Ontario. »

Le cinéma proposera également l'émission exclusive de Ciné Starz, diffusée avant les séances, Out There at the Movies, animée par la célébrité italo-canadienne Melissa DiMarco (Degrassi : La nouvelle génération, Out There with Melissa DiMarco).

Situé au 5940, boulevard des Grandes-Prairies, le CinéStarz Deluxe Lacordaire ouvrira ses portes aux cinéphiles le 1er mai 2026, juste à temps pour la saison estivale des superproductions.

À propos de Ciné Starz

Ciné Starz est l'une des principales chaînes de cinémas indépendantes au Canada, avec des salles réparties au Québec et en Ontario. Elle a remporté cinq prestigieux prix « Best of Montréal » pour ses salles CinéStarz Deluxe.

Fondée il y a plus de vingt ans, Ciné Starz poursuit son expansion après avoir acquis et rénové trois anciens cinémas l'année dernière situés à Dollard-des-Ormeaux, Longueuil et Greenfield Park.

Instagram: www.instagram.com/cinestarz_deluxe_lacordaire

Facebook: www.facebook.com/cinestarzdeluxelacordaire

TikTok: www.tiktok.com/@cinestarzlacordaire

Site web: www.cinestarz.ca

SOURCE Out There Productions Inc.

OPPORTUNITÉS D'ENTRETIENS DISPONIBLES: contactez [email protected]; CinéStarz Deluxe Lacordaire, 5940 Bd des Grandes-Prairies, Montréal, QC H1P 1A4