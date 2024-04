Chuck Hughes invite les Canadiens à le faire plus souvent

Pensez Dindon et Chuck Hugues font équipe pour ajouter du piquant à votre menu

MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - Si vous cuisinez du dindon quelques fois par année, et toujours de la même façon, le chef Chuck Hugues arrive à la rescousse pour vous montrer toutes sortes de nouvelles techniques et recettes de tous les jours pour vous délecter de dindon matin, midi et soir!

Chuck Hughes est la vedette de la nouvelle campagne créative de Pensez Dindon, « Faites-le plus souvent. », lancée ce mois-ci et proposant des publicités de 15 secondes, qui seront diffusées pendant 6 semaines sur les réseaux sociaux, la télévision connectée et sur affichage numérique, pour rejoindre les planificateurs de repas canadiens, anglophones et francophones.

« La campagne « Faites-le plus souvent. » est plutôt audacieuse et utilise l'humour pour encourager les Canadiens à sortir de leur routine dindon », a affirmé Darren Ference, président des Éleveurs de dindon du Canada. « De fait, le dindon se cuisine légèrement différemment, d'où notre idée de nous associer au chef Chuck Hugues afin de partager des trucs, des conseils et des techniques pour faire vivre l'expérience dindon par excellence, même dans le cadre d'un simple repas de semaine. »

Cette nouvelle campagne publicitaire incite les Canadiens à visiter FaitesLePlusSouvent.ca pour obtenir les recettes de Chuck et regarder sa série de vidéos divertissantes et éducatives présentant des techniques de chef pour préparer des tacos, des boulettes et une poitrine de dindon à la perfection.

« Le dindon est extrêmement polyvalent; il se prête à mille et une saveurs et on le retrouve dans une variété de découpes, notamment en poitrine, en cuisse ou haché. Il est donc facile à intégrer dans les repas de tous les jours », a affirmé le chef Hugues.

« Alors que de nombreux Canadiens sont à la recherche d'inspiration de recettes et de trucs et astuces en ligne, nous espérons que ces nouvelles publicités numériques attireront leur attention et les encourageront à ajouter du dindon à leur panier d'épicerie ce printemps. », a ajouté Mark Hubert, président et chef de la direction des Transformateurs de volailles et d'œufs du Canada.

Les Canadiens peuvent visiter FaitesLePlusSouvent.ca ou suivre le compte Instagram de Pensez Dindon (@CanadianTurkey) et ses autres plateformes de médias sociaux afin d'obtenir les recettes et les astuces de Chuck, et bien plus.

À propos de Pensez Dindon

Les Éleveurs de dindon du Canada, en partenariat avec les membres du secteur de la transformation primaire du dindon des Transformateurs de volailles et d'œufs du Canada, ont lancé Pensez DindonMC / Think TurkeyTM - une campagne de marketing nationale bilingue ayant pour but d'accroître la consommation de dindon. Ce programme entièrement intégré inclut des initiatives publicitaires, numériques, au détail, de relations publiques, sur les réseaux sociaux, avec des influenceurs et bien d'autres, et vise les principaux planificateurs de repas en vue de leur faire connaître les bienfaits du dindon, de générer une demande à l'année et d'augmenter la consommation de dindon en général.

