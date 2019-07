Chronometriq perce le marché américain en créant un partenariat avec ELLKAY, chef de file de la connectivité dans le domaine des soins de santé

Chronometriq, qui domine la gestion numérique des soins de santé au Canada grâce à des produits d'accès aux soins et de mobilisation des patients clés en main, accélère le rythme de son déploiement aux États-Unis en faisant équipe avec ELLKAY, le chef de file de la connectivité dans le domaine des soins de santé dans ce pays.

MONTRÉAL, le 25 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Chronometriq (cMetricHealth, É.-U.), une entreprise établie à Montréal qui met au point des solutions de productivité en ligne pour l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur des soins de santé, perce le marché américain en annonçant un partenariat avec ELLKAY, LLC., un chef de file de la connectivité dans le domaine des soins de santé et des solutions en matière d'interopérabilité. ELLKAY se voue à l'innovation continuelle ainsi qu'au développement de solutions infonuagiques qui répondent aux défis auxquels font face les hôpitaux et les systèmes de santé, les laboratoires, les fournisseurs de TI en soins de santé, les payeurs et les services ambulatoires. ELLKAY fournit des solutions interopérables qui facilitent l'échange de données, rationalisent le déroulement des activités, relient les membres de la communauté des soins, améliorent les résultats et favorisent des soins rentables axés sur les données et centrés sur le patient.

« Depuis 2012, notre modèle commercial novateur nous a permis de nous associer à de grandes entreprises pour élargir notre clientèle nord-américaine, positionnant Chronometriq parmi les chefs de file de la gestion numérique des soins de santé en rejoignant des millions de patients. Nous ne pourrions pas rêver d'un meilleur partenaire pour lancer Chronometriq et accélérer sa croissance aux États-Unis, affirme Rémi Richard, chef du développement et cofondateur de Chronometriq. Cette entente est extrêmement stratégique pour Chronometriq, car non seulement ELLKAY a accès aux décideurs des principaux systèmes de santé, hôpitaux et laboratoires du pays, mais elle a également créé et entretenu des milliers d'intégrations de logiciels médicaux, ce qui maximisera la pénétration du marché tout en réduisant considérablement le temps de mise sur le marché. »

ELLKAY possède une vaste expertise dans le secteur de la technologie de l'information sur la santé aux États-Unis. Elle a relié plus de 50 000 cabinets, 170 millions de patients et 450 laboratoires à l'aide de plus de 700 systèmes de dossiers électroniques médicaux et de gestion de cabinet depuis 17 ans.

« L'équipe d'ELLKAY est ravie de faire équipe avec Chronometriq, un chef de file de la gestion numérique des soins de santé qui partage nos valeurs d'innovation, de collaboration et de satisfaction des besoins des clients, a déclaré Shreya Patel, vice-présidente, Gestion des produits et stratégie à ELLKAY. Nous partageons une vision commune, soit veiller à ce que les patients aient directement accès aux meilleurs soins, et nous appuierons Chronometriq afin de mettre en œuvre cette initiative rapidement aux États-Unis. »

À propos de ELLKAY

ELLKAY est un leader reconnu de la connectivité dans le secteur des soins de santé. ELLKAY fournit des solutions et des services à l'échelle nationale. Forte de 17 ans d'expérience, ELLKAY outille les hôpitaux et les systèmes de santé, les laboratoires de diagnostic, les fournisseurs de TI en soins de santé, les payeurs et d'autres organismes de soins de santé grâce à des technologies et des solutions d'avant-garde. Avec un réseau reliant plus de 50 000 cabinets, la capacité de son système est passée à plus de 700 systèmes de dossiers électroniques médicaux et de gestion de cabinet, déclinés en plus de 1 100 versions. Pour en savoir plus au sujet de ELLKAY, consultez le www.ELLKAY.com.

À propos de Chronometriq (cMetricHealth, É.-U.)

Fondée en 2012, Chronometriq a été nommée l'une des 25 entreprises les plus innovantes par C2-MTL. Elle est maintenant chef de file de la gestion numérique des soins de santé grâce à sa gamme de produits qui permettent de gérer entièrement les rendez-vous en ligne, pour les cliniques comme pour les patients. Au cours de l'année dernière seulement, Chronometriq a servi 12 millions d'utilisateurs dans le réseau de cliniques qui utilise ses produits en Amérique du Nord. Pour en savoir plus au sujet de Chronometriq, consultez le chronometriq.com.

