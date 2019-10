Chronometriq lève 20 millions de dollars en Série B pour propulser sa croissance aux États-Unis et consolider sa position de leader au Canada

MONTREAL, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - Chronometriq , fournisseur montréalais d'outils facilitant l'accès aux soins de santé et l'engagement des patients, a annoncé aujourd'hui que la société avait obtenu un financement de série B de plus de 20 millions de dollars. L'investisseur de croissance new-yorkais Full In Partners a mené l'investissement. Ce financement contribuera à renforcer la position de chef de file de Chronometriq au Canada et à accélérer la croissance de façon importante aux États-Unis.

«Nous sommes très fiers d'avoir attiré Full In Partners en tant qu'investisseurs et partenaires dans cette ronde. Au cours de notre processus, Full In Partners s'est démarqué parmi plus de 120 autres fonds d'investissements pour leur compassion, leur valeur ajoutée sur le long terme et leur profonde expérience de partenariat avec des fondateurs pour développer des entreprises comme la nôtre », a déclaré Yan Raymond-Lalande, cofondateur et CEO.

«Nous avons passé la dernière année aux États-Unis à optimiser nos produits et notre stratégie pour le marché et avons conclu des partenariats d'intégration et de distribution avec plusieurs acteurs américains majeurs. Grâce à nos efforts et au soutien opérationnel fourni par Full In Partners, nous sommes maintenant prêts pour une expansion rapide et réussie aux Etats-Unis», a ajouté Rémi Richard, cofondateur et chef de la croissance.

Elodie Dupuy, co-fondatrice et directrice général de Full In Partners a également ajouté « L'équipe Chronometriq a mis au point une suite de produits essentielle de solutions susceptibles de transformer les soins de santé pour les médecins comme pour les patients en Amérique du Nord. Yan et Rémi ont tout de suite vu la familiarité entre nos deux organisations et le potentiel pour nous de devenir des partenaires idéaux et nous sommes ravis d'être alignés dans notre quête vers la gloire. »

À propos de Chronometriq ( cMetricHealth, U.S. )

Fondée en 2012, Chronometriq a été nommée parmi les 25 entreprises les plus innovantes par C2-MTL. Chronometriq est désormais chef de file dans la gestion numérique des soins de santé, grâce à une gamme de produits permettant la gestion de rendez-vous de A à Z, adaptée aussi bien aux cliniques qu'aux patients. Au cours de la dernière année seulement, Chronometriq a desservi 12 millions d'utilisateurs via le réseau de cliniques nord-américaines qui utilisent ses produits. Pour en apprendre davantage à propos de Chronometriq, rendez-vous sur: chronometriq.com .

À propos de Full In Partners

Full In Partners est un nouveau fonds d'actions de croissance dirigé par des femmes basé à New York, fondé par Elodie Dupuy, Jess Davis et Eric Tonkyn. La société s'efforce de changer l'expérience de collecte de fonds des entrepreneurs grâce à l'application de technologies exclusives et d'une stratégie, de conseils et de relations à valeur ajoutée après l'investissement. Pour en savoir plus sur Full In, rendez-vous sur: https://fullinpartners.com/

