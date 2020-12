Christopher Skeete accueille positivement le rapport de la tournée de consultation auprès des communautés d'expression anglaise

QUÉBEC, le 10 déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise et député de Sainte-Rose, Christopher Skeete, accueille avec satisfaction le rapport rédigé par la chercheuse indépendante Frances Ravensbergen, Ph. D., à la suite de la vaste consultation menée auprès des Québécois d'expression anglaise en 2019, à la demande du Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise (SRQEA).

Christopher Skeete tient à rappeler que cette tournée représentait la première consultation de cette envergure à être réalisée à l'échelle du Québec auprès des citoyens de langue anglaise. Au total, huit régions du Québec ont été visitées et plus de trois cents dirigeantes et dirigeants communautaires représentant environ cent quarante organisations et institutions ont participé à la consultation.

Le rapport apporte de nombreux éclairages sur des enjeux auxquels a été confronté Christopher Skeete, notamment les défis d'intégration en emploi pour les Québécois d'expression anglaise. Aussi, il en ressort que les communautés francophones et anglophones sont parfois confrontées aux mêmes réalités, par exemple en ce qui a trait à l'accès aux services en matière de santé mentale. Surtout, selon M. Skeete, il s'en dégage la nécessité d'offrir, aux Québécois de langue maternelle anglaise, la possibilité d'améliorer leurs compétences linguistiques en français.

À court terme, la Table ronde provinciale sur l'emploi, qui est financée par le SQREA, travaillera avec des agences gouvernementales, des établissements d'enseignement, des organismes communautaires et des employeurs pour les soutenir en matière d'intégration en emploi, incluant l'apprentissage du français.

M. Skeete a tenu à mentionner par ailleurs que des efforts sans précédent ont été réalisés par le gouvernement du Québec durant la crise de la COVID-19 pour mieux atteindre les Québécois d'expression anglaise.

Enfin, les priorités du SRQEA demeurent orientées vers la construction de ponts entre les communautés d'expression anglaise et le gouvernement, mais aussi entre ces communautés et des organismes francophones. Rappelons à ce sujet que les crédits du Secrétariat ont été doublés en 2020-2021 pour un total de 10,5 M$.

Consulter le rapport.

Citation

« Ayant assisté à ces réunions, j'ai pu constater le dévouement de celles et ceux qui sont engagés auprès des communautés d'expression anglaise. Tout comme l'auteure du rapport, Mme Ravensbergen, je suis d'avis qu'il est essentiel de construire des ponts et de consolider les relations entre les communautés d'expression anglaise et le gouvernement. Pour ce faire, nous devons avant tout les soutenir dans leurs efforts pour accroître leurs compétences linguistiques, car c'est le français qui ouvre toutes les portes au Québec. Il faut offrir aux Québécois la capacité de se réaliser en français. C'est un atout considérable pour bâtir une relation plus forte entre le Québec et sa communauté d'expression anglaise. »

Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise.

Faits saillants :

Rappelons que le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise a été créé en novembre 2017. Ses principaux mandats sont d'assurer la liaison avec les groupes sectoriels, régionaux et provinciaux qui représentent les Québécoises et Québécois d'expression anglaise et de conseiller le gouvernement en matière de relations avec cette clientèle, de prestation de services, de même que sur les enjeux, les ententes, les programmes et les politiques pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur cette communauté.

