Christie Innomed et Hitachi Healthcare Americas annoncent un partenariat stratégique exclusif

Une alliance qui permet à Christie Innomed d'élargir son portfolio de solutions d'imagerie pour devenir un acteur clé dans le marché de l'échographie et un partenaire de choix pour les solutions d'imagerie médicale partout au pays.

MONTRÉAL, le 1er nov. 2019 /CNW Telbec/ - Christie Innomed devient ainsi le distributeur national exclusif des systèmes d'échographie diagnostique et chirurgicale d'Hitachi Healthcare Americas au Canada. L'expertise de Christie Innomed en service multifournisseur dans le domaine de l'échographie permet de propulser l'organisation en tant que véritable ressource indépendante, une solution clé en main pour les établissements de santé canadiens.

« L'expérience de longue date de Christie Innomed au sein de la communauté de l'imagerie diagnostique ainsi que sa réputation de leader en distribution, service technique et soutien clinique, font de Christie Innomed le partenaire idéal pour accroître notre part de marché au Canada », déclare John Waddell, vice‑président principal des ventes et du marketing, Hitachi Healthcare Americas. « De plus, les deux entreprises partagent la même approche axée sur le patient et la même philosophie accordant la priorité au client afin de veiller à ce que nos clients reçoivent un soutien et un service spécialisés, ainsi qu'un excellent service à la clientèle. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Hitachi Healthcare Americas », affirme Martin Roy, président et chef de la direction, Christie Innomed. « Hitachi est un pionnier reconnu dans le secteur de l'échographie et a fait progresser les standards de l'imagerie en temps réel en mettant au point une technologie d'échographie de pointe pour répondre aux besoins de chaque utilisateur, incluant des sondes novatrices des consoles haute performance et des applications cliniques évoluées. L'ajout des systèmes d'échographie d'Hitachi à notre portfolio s'inscrit parfaitement dans notre mission d'offrir les meilleures technologies aux professionnels de la santé afin qu'ils puissent administrer les meilleurs soins possibles aux patients. »

Parmi les solutions que Christie Innomed offrira partout au Canada, notons le tout dernier système Arietta 850. Ce système mise sur une sonde 4G CMUT à large bande qui affiche une performance révolutionnaire et une nouvelle technologie de transmission et de réception eFocusing qui améliore l'image de l'échographie et permet aux professionnels de la santé de voir davantage de détails cliniques. La plateforme comprend également un ensemble complet d'applications allant de la radiologie et de l'imagerie générale à l'obstétrique et à la gynécologie (OBS/GYN), ce qui accroît la polyvalence clinique de l'équipement. Christie Innomed prévoit commercialiser ce système en tant que son produit ultime pour les systèmes d'échographie diagnostique multi-spécialités de qualité supérieure.

Les solutions d'échographie de pointe de Christie Innomed seront présentées lors du prochain congrès annuel de la Société de radiologie du Québec (SRQ), qui aura lieu à Montréal du 1er au 3 novembre 2019, et de celui de la Radiological Society of North America (RSNA), qui aura lieu à Chicago du 1er au 6 décembre 2019. Pour en savoir plus sur les produits d'échographie d'Hitachi, visitez le kiosque de Christie Innomed au congrès de la SRQ ou le kiosque d'Hitachi Medical Systems au congrès de la RSNA (#1911 South Hall).

Vous ne participez pas au congrès de la SRQ ou de la RSNA? Communiquez avec nous pour obtenir une démonstration!

À propos de Christie Innomed

Christie Innomed développe, distribue, intègre et soutient des produits et solutions logicielles du secteur médical dans le but d'améliorer la performance des institutions de santé canadiennes.

Fondée en 1954, Christie Innomed est un chef de file dans le domaine de l'imagerie médicale qui offre des produits uniques et innovants, ainsi que la gestion complète des actifs technologiques pour plus de 1500 hôpitaux et cliniques à travers le Canada.

Avec plus de 250 experts multidisciplinaires consacrés au service des clients, et plus de sept sites d'un océan à l'autre, Christie Innomed s'allie aux établissements de santé du Canada pour optimiser les opérations et la qualité des soins aux patients.

www.christieinnomed.com

À propos d'Hitachi

Hitachi Healthcare Americas offre des technologies d'imagerie médicale de premier ordre aux professionnels de la santé. Ses solutions d'imagerie par résonance magnétique, de tomodensitométrie et d'échographie, aux côtés de celles d'Agfa HealthCare en radiologie numérique, procurent à la fois rapidité, aisance et qualité aux médecins et aux patients. Elles jouent aussi un rôle important dans le diagnostic et le traitement de maladies tout en favorisant l'innovation sociale dans le domaine des soins de santé. La plateforme de production d'images et de rapports VidiStar d'Hitachi permet aux professionnels de la santé de créer des rapports axés sur la valeur en utilisant une plateforme infonuagique de gestion et d'analyse d'images qui améliore la communication dans l'ensemble de l'établissement de santé. Les médecins peuvent accroître leurs activités en pédiatrie, en orthopédie et auprès d'autres types de spécialités tout en explorant de nouveaux domaines potentiels.

Grâce à une approche optimisée et axée sur le patient, les professionnels de la santé peuvent apporter une forte valeur dans leur collectivité et Hitachi sera là pour les soutenir. Notre philosophie accordant la priorité au client, le soutien à la clientèle est au cœur de nos activités. Des soins de santé novateurs, faire place à l'avenir.

www.hitachihealthcare.com

SOURCE Christie Innomed

Renseignements: Michèle Gagnon, Directrice Marketing, Christie Innomed, 450-472-9120 ext 2228

Related Links

christieinnomed.com