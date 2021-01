CHICAGO, 12 janvier 2021 /CNW/ - Marathon Capital, LLC (« Marathon Capital »), une importante entreprise de services-conseils financiers et de services bancaires d'investissement au sein du secteur de l'énergie propre et durable, a annoncé aujourd'hui que Chris Shaw se joint à l'entreprise en tant que directeur général principal et responsable du secteur des services bancaires d'investissement en Europe. M. Shaw travaillera à partir de Londres, où il sera responsable d'élargir la base de clients et d'investisseurs de Marathon Capital au sein du robuste écosystème de l'énergie en Europe.

« Le secteur de l'énergie évolue rapidement; les technologies relatives aux énergies propres et renouvelables remplacent rapidement les technologies des combustibles fossiles traditionnelles sur les marchés de l'énergie et des transports. L'Europe est un chef de file mondial en ce sens. Marathon Capital est au service de clients mondiaux en Amérique depuis plus de vingt ans et se réjouit à l'idée de renforcer ces relations grâce à une nouvelle présence physique au Royaume-Uni et au sein de l'Union européenne, a déclaré Ted Brandt, chef de la direction. Chris Shaw est un dirigeant très respecté dans le domaine des fusions et acquisitions. Il possède une vaste expertise dans les domaines des énergies traditionnelles et nouvelles, et il entretient d'étroites relations avec les clients et les investisseurs à l'échelle mondiale. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec lui dans le cadre de son rôle de membre chevronné de l'équipe de Marathon Capital et de ses fonctions de principal banquier dans l'ensemble de la région de l'EMOA. »

M. Shaw se joint à Marathon Capital après plusieurs années prospères au sein de Moelis & Company, où il était responsable de l'établissement d'un secteur de services-conseils de premier plan dans le domaine de l'énergie à l'échelle mondiale. Il a œuvré dans le secteur de l'énergie pendant plus de 25 ans à Londres, Hong Kong, Melbourne, New York et Houston, période au cours de laquelle il a fourni des services-conseils à ses clients dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Plus récemment, M. Shaw a conseillé ADNOC au sujet d'une série de transactions d'infrastructure (qui ont permis à l'entreprise d'amasser 25 milliards de dollars) et de Saudi Aramco dans le cadre du PAPE et de sa stratégie relative aux gaz à effet de serre sur la scène internationale. Préalablement, M. Shaw a travaillé de concert avec les équipes de services-conseils en énergie de premier plan sur la scène internationale de Schroders, Citigroup et Barclays. Il est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en finance et comptabilité de l'Université d'Emory.

« Dans la foulée d'une autre année record pour Marathon Capital, nous nous réjouissons à la perspective de soutenir Chris au moyen de toute la capacité de notre entreprise, afin de tirer parti de son expertise au moment où nous cherchons à accroître notre présence en Europe et à améliorer le soutien à notre base mondiale de clients et d'investisseurs », a ajouté Philippe Lavertu, directeur de l'exploitation de Marathon Capital.

« Je suis enthousiaste à l'idée de travailler aux côtés de Ted, de Philippe et de toute l'équipe talentueuse de Marathon Capital au moment où nous cultivons les relations de l'entreprise à travers l'Europe, a déclaré M. Shaw. Nous observons une accélération rapide de la transition énergétique vers un avenir plus durable, et je me réjouis à la perspective de travailler en partenariat avec les conseillers qualifiés de Marathon Capital et de tirer parti de leur solide expérience pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs stratégiques et financiers. »

À propos de Marathon Capital :

Marathon Capital est une entreprise de premier plan spécialisée dans les services-conseils financiers et les services bancaires d'investissement visant à favoriser un avenir plus durable. La mission de l'entreprise est d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs stratégiques et financiers en leur proposant des solutions inspirées et fondées sur le savoir. Marathon Capital offre des services-conseils indépendants dans les domaines des fusions et acquisitions, de la mobilisation de capitaux, du financement de projets et de l'équité fiscale aux entreprises, investisseurs et promoteurs d'infrastructures de premier plan de partout dans le monde qui mettent l'accent sur l'énergie propre, le développement durable, la décarbonation et l'efficacité des ressources. Plus récemment, l'entreprise a été nommée « M&A Adviser of the Year » (2019) dans le cadre des prix Annual Power Finance Deals and Firms Awards décernés par Power Finance & Risk.

